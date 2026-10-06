Europas Börsen vor dem nächsten Höhenflug? Die Gewinne sprechen dafür

Für das dritte Quartal rechnen Analysten inzwischen mit einem Gewinnanstieg der Unternehmen im Stoxx Europe 600 von 19,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr, zeigen aktuelle LSEG-Daten. Schon das zweite Quartal hatte mit einem Plus von 24,1 Prozent das stärkste Gewinnwachstum seit 2022 gebracht. Lässt man die außergewöhnliche Erholung unmittelbar nach der Corona-Pandemie außen vor, war es sogar das beste Quartal seit mehr als einem Jahrzehnt.

Europas Börsen könnten vor einem starken Jahresendspurt stehen. In den aktuellen Schlagzeilen herrschen Warnungen vor steigenden Ölpreisen, höheren Zinsen und politischen Risiken vor, doch den Unternehmen geht es trotz alledem eigentlich gar nicht so schlecht. Die Gewinne wachsen kräftig und deutlich breiter als befürchtet.

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Der größte Gewinnmotor ist derzeit die Energiebranche. Für den Sektor wird im dritten Quartal ein Gewinnsprung von 98,6 Prozent erwartet. Im zweiten Quartal waren die Ergebnisse sogar um 138,6 Prozent gestiegen. Höhere Ölpreise und außergewöhnlich hohe Raffineriemargen füllen die Kassen von Europas Öl- und Gaskonzernen. Allein im September verteuerte sich Brent-Rohöl um rund 14 Prozent und gibt Branchengrößen wie Shell, BP oder TotalEnergies Auftrieb.

Doch selbst wenn die Energiebranche komplett herausgerechnet wird, sollen die Gewinne im Stoxx 600 im dritten Quartal um 9,9 Prozent steigen. Besonders dynamisch entwickelt sich der Technologiesektor. Noch im Juli hatten Analysten dort lediglich mit einem Gewinnplus von 13,1 Prozent gerechnet. Inzwischen liegt die Prognose bei 23,8 Prozent. Damit gehört Tech neben zyklischen Konsumwerten zu den stärksten Bereichen des europäischen Marktes.

Auch Europas Rüstungskonzerne tragen zur Gewinnstory bei. Die massiv gestiegenen Verteidigungsausgaben schlagen zunehmend nicht nur auf die Auftragsbücher, sondern auch auf die Ergebnisse durch. Bei Rheinmetall stieg das operative Ergebnis im ersten Halbjahr um 74 Prozent, fast doppelt so schnell wie der Umsatz. Saab erwartet ebenfalls, dass das operative Ergebnis mittelfristig stärker wächst als die Erlöse. Mit zunehmender Produktion und besser ausgelasteten Fabriken entsteht damit ein zusätzlicher Gewinnhebel für einen der stärksten europäischen Börsensektoren.

Nachdem Europa lange Zeit gegenüber den USA als Markt mit günstigeren Bewertungen, aber strukturell schwächerem Gewinnwachstum galt, wendet sich jetzt das Blatt. Für das vierte Quartal prognostizieren Analysten derzeit sogar einen Gewinnsprung von 35,1 Prozent. Sollte sich diese Prognose auch nur annähernd erfüllen, würde Europa mit einem außergewöhnlich starken Gewinnmomentum aus dem Jahr gehen.

Entsprechend optimistisch sind viele Strategen geworden. Eine Bloomberg-Umfrage im September zeigte die zu dieser Jahreszeit bullishste Einschätzung europäischer Aktien seit 2018. Das passt zu einer Entwicklung, die sich bereits seit Monaten beobachten lässt: Analysten haben ihre Gewinnschätzungen für europäische Unternehmen häufiger angehoben als gesenkt. Auch HSBC sieht einen strukturellen Vorteil. Europas große Unternehmen erzielen mittlerweile wieder mehr als die Hälfte ihrer Umsätze innerhalb der Region, so viel wie seit 2017 nicht mehr. Gleichzeitig könnte der schwächere Euro exportorientierten Konzernen zusätzlichen Rückenwind geben. Für den Stoxx 600 liegt das Medianziel der Strategen bei 670 Punkten zum Jahresende. Von zuletzt rund 632 Punkten aus entspricht das einem möglichen Anstieg von knapp sechs Prozent.

Hinzu kommt, dass das vierte Quartal historisch zu den stärksten Phasen für europäische Aktien zählt. Und auch die Bewertungen sprechen für die Region. Zuletzt wurde der Stoxx 600 mit etwa dem 14,6-Fachen der erwarteten Gewinne der kommenden zwölf Monate bewertet. Gegenüber amerikanischen Aktien entspricht das noch immer einem Abschlag von rund 26 Prozent.

Zwei Risiken könnten die Rallye stoppen

Ganz ohne Stolpersteine ist die Ausgangslage allerdings nicht. Vor allem der neue Inflationsschub könnte Anlegern einen Strich durch die Rechnung machen. Die Teuerungsrate im Euroraum ist im September von 3,2 auf 3,8 Prozent gestiegen. Verantwortlich sind vor allem Energie und Lebensmittel. Am Markt werden inzwischen bis zu drei weitere Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank innerhalb der nächsten 7 Monate eingepreist. Höhere Zinsen verteuern die Finanzierung der Unternehmen und machen Anleihen gleichzeitig attraktiver gegenüber Aktien.

Hinzu kommt Frankreich. Die Risikoprämie zehnjähriger französischer Staatsanleihen gegenüber Bundesanleihen ist auf rund 150 Basispunkte und damit auf den höchsten Stand seit der Euro-Schuldenkrise 2012 gestiegen. Sorgen über die hohe Staatsverschuldung und die politische Blockade drücken inzwischen auch auf französische Aktien und Banken. Sollten die Turbulenzen auf Italien oder andere hoch verschuldete Euroländer überspringen, könnte daraus ein Problem für den gesamten europäischen Aktienmarkt werden.

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Die Voraussetzungen für einen starken Jahresendspurt sind trotzdem ungewöhnlich gut. Europas Konzerne kommen aus einem der stärksten Gewinnquartale seit mehr als einem Jahrzehnt, für das dritte Quartal wird erneut zweistelliges Wachstum erwartet und für das Schlussquartal liegen die Prognosen noch einmal deutlich höher. Energie liefert außergewöhnliche Zuwächse, Tech holt kräftig auf, und selbst ohne diese beiden Treiber verbessert sich die Gewinnlage.

Damit hängt Europas Jahresendrallye jetzt vor allem an einem Faktor, den Unternehmensgewinnen. Werden die hohen Erwartungen bestätigt oder sogar übertroffen, erscheint das Stoxx-600-Ziel von 670 Punkten keineswegs ambitioniert. Enttäuscht die Berichtssaison dagegen, könnten diese hohen Erwartungen zum größten Risiko werden.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion





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