🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrostrategy (Doing business Strategy) (A) AktievorwärtsNachrichten zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

    Milliardengewinn dank Bitcoin

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Strategy schafft nach vier Verlustquartalen die Wende

    Strategy kehrt im dritten Quartal dank des Bitcoin-Anstiegs mit Milliardengewinnen zurück in die Gewinnzone. Doch die Finanzierung weiterer Käufe wird schwieriger.

    Für Sie zusammengefasst
    Milliardengewinn dank Bitcoin - Strategy schafft nach vier Verlustquartalen die Wende
    Foto: Dall-E

    Der weltweit größte börsennotierte Bitcoin-Halter Strategy verbuchte im dritten Quartal einen nicht realisierten Gewinn von 20,9 Milliarden US-Dollar auf seine digitalen Vermögenswerte. Es ist das erste profitable Quartal nach zuvor vier Verlustquartalen.

    Entscheidend dafür war die Entwicklung von Bitcoin. Die Kryptowährung legte im dritten Quartal um 43 Prozent zu, was sich unmittelbar in der Bilanz von Strategy niederschlug.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Strategy Inc!
    Long
    156,00€
    Basispreis
    1,05
    Ask
    × 14,01
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    171,32€
    Basispreis
    1,06
    Ask
    × 14,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Zusätzlich profitierte Strategy von einem Steuervorteil von 4,12 Milliarden US-Dollar. Der geschätzte latente Steueraufwand sank dadurch von 6,0 auf 1,88 Milliarden US-Dollar.

    Die Strategy-Aktie reagierte positiv auf die Mitteilung und schloss am Montag 2,76 Prozent höher bei 164,43 US-Dollar. Bitcoin notiert am Dienstagmorgen bei 85.536 US-Dollar und liegt damit auf Wochensicht 2,66 Prozent im Plus.

    Strategy sitzt auf Bitcoin im Wert von 73 Milliarden US-Dollar

    Auch nach dem Ende des dritten Quartals hat Strategy weiter zugekauft. Das Unternehmen legte offen, in der vergangenen Woche weitere 334 Bitcoin für 28,7 Millionen US-Dollar gekauft zu haben. Der durchschnittliche Kaufpreis lag bei 85.839 US-Dollar je Bitcoin.

    Damit besitzt Strategy inzwischen 848.000 Bitcoin im Wert von 73 Milliarden US-Dollar. Insgesamt investierte das Unternehmen einschließlich Gebühren 64 Milliarden US-Dollar. Der durchschnittliche Kaufpreis liegt bei 75.441 US-Dollar je Bitcoin. Strategy kontrolliert damit mehr als vier Prozent der maximal verfügbaren Bitcoin-Menge von 21 Millionen Coins.

    Finanziert wurde der jüngste Kauf teilweise durch den Verkauf von 92.894 Strategy-Aktien, die 15,7 Millionen US-Dollar einbrachten. Weitere 13 Millionen US-Dollar kamen aus den Barreserven.

    Teste SMARTBROKER+ und überzeug dich selbstEröffne dein Depot, führe 5 Trades aus und sichere dir 50 € Prämie. Wenn du zusätzlich Depotvolumen mitbringst, sind bis zu 120 € möglich. → Jetzt testen
     

     

    Finanzierungsmodell stößt an Grenzen

    Während der Bitcoin-Bestand weiter wächst, wird die Finanzierung neuer Käufe schwieriger. Die Nachfrage nach den Wertpapieren zur Finanzierung weiterer Bitcoin-Käufe lässt nach. Wegen Verwässerungssorgen hat das Unternehmen Aktienverkäufe reduziert und setzt stärker auf Vorzugsaktien. Doch auch diese belasten durch hohe Dividenden den Cashflow.

    Um die STRC-Papiere für Anleger attraktiver zu machen, will Strategy die Dividenden künftig täglich statt zweimal im Monat auszahlen. Saylor verspricht sich davon eine geringere Volatilität und eine höhere Liquidität.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Milliardengewinn dank Bitcoin Strategy schafft nach vier Verlustquartalen die Wende Strategy kehrt im dritten Quartal dank des Bitcoin-Anstiegs mit Milliardengewinnen zurück in die Gewinnzone. Doch die Finanzierung weiterer Käufe wird schwieriger.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     