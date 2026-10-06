Milliardengewinn dank Bitcoin
Strategy schafft nach vier Verlustquartalen die Wende
Strategy kehrt im dritten Quartal dank des Bitcoin-Anstiegs mit Milliardengewinnen zurück in die Gewinnzone. Doch die Finanzierung weiterer Käufe wird schwieriger.
- Bitcoin-Anstieg beschert Strategy hohe Milliardengewinne
- Strategy hält 848.000 Bitcoin im Wert von 73 Milliarden
- Sinkende Nachfrage erschwert die Finanzierung neuer Käufe
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Der weltweit größte börsennotierte Bitcoin-Halter Strategy verbuchte im dritten Quartal einen nicht realisierten Gewinn von 20,9 Milliarden US-Dollar auf seine digitalen Vermögenswerte. Es ist das erste profitable Quartal nach zuvor vier Verlustquartalen.
Entscheidend dafür war die Entwicklung von Bitcoin. Die Kryptowährung legte im dritten Quartal um 43 Prozent zu, was sich unmittelbar in der Bilanz von Strategy niederschlug.
Zusätzlich profitierte Strategy von einem Steuervorteil von 4,12 Milliarden US-Dollar. Der geschätzte latente Steueraufwand sank dadurch von 6,0 auf 1,88 Milliarden US-Dollar.
Die Strategy-Aktie reagierte positiv auf die Mitteilung und schloss am Montag 2,76 Prozent höher bei 164,43 US-Dollar. Bitcoin notiert am Dienstagmorgen bei 85.536 US-Dollar und liegt damit auf Wochensicht 2,66 Prozent im Plus.
Strategy sitzt auf Bitcoin im Wert von 73 Milliarden US-Dollar
Auch nach dem Ende des dritten Quartals hat Strategy weiter zugekauft. Das Unternehmen legte offen, in der vergangenen Woche weitere 334 Bitcoin für 28,7 Millionen US-Dollar gekauft zu haben. Der durchschnittliche Kaufpreis lag bei 85.839 US-Dollar je Bitcoin.
Damit besitzt Strategy inzwischen 848.000 Bitcoin im Wert von 73 Milliarden US-Dollar. Insgesamt investierte das Unternehmen einschließlich Gebühren 64 Milliarden US-Dollar. Der durchschnittliche Kaufpreis liegt bei 75.441 US-Dollar je Bitcoin. Strategy kontrolliert damit mehr als vier Prozent der maximal verfügbaren Bitcoin-Menge von 21 Millionen Coins.
Finanziert wurde der jüngste Kauf teilweise durch den Verkauf von 92.894 Strategy-Aktien, die 15,7 Millionen US-Dollar einbrachten. Weitere 13 Millionen US-Dollar kamen aus den Barreserven.
Finanzierungsmodell stößt an Grenzen
Während der Bitcoin-Bestand weiter wächst, wird die Finanzierung neuer Käufe schwieriger. Die Nachfrage nach den Wertpapieren zur Finanzierung weiterer Bitcoin-Käufe lässt nach. Wegen Verwässerungssorgen hat das Unternehmen Aktienverkäufe reduziert und setzt stärker auf Vorzugsaktien. Doch auch diese belasten durch hohe Dividenden den Cashflow.
Um die STRC-Papiere für Anleger attraktiver zu machen, will Strategy die Dividenden künftig täglich statt zweimal im Monat auszahlen. Saylor verspricht sich davon eine geringere Volatilität und eine höhere Liquidität.
Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion