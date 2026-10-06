Strategy schafft nach vier Verlustquartalen die Wende

Entscheidend dafür war die Entwicklung von Bitcoin . Die Kryptowährung legte im dritten Quartal um 43 Prozent zu, was sich unmittelbar in der Bilanz von Strategy niederschlug.

Der weltweit größte börsennotierte Bitcoin-Halter Strategy verbuchte im dritten Quartal einen nicht realisierten Gewinn von 20,9 Milliarden US-Dollar auf seine digitalen Vermögenswerte. Es ist das erste profitable Quartal nach zuvor vier Verlustquartalen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Zusätzlich profitierte Strategy von einem Steuervorteil von 4,12 Milliarden US-Dollar. Der geschätzte latente Steueraufwand sank dadurch von 6,0 auf 1,88 Milliarden US-Dollar.

Die Strategy-Aktie reagierte positiv auf die Mitteilung und schloss am Montag 2,76 Prozent höher bei 164,43 US-Dollar. Bitcoin notiert am Dienstagmorgen bei 85.536 US-Dollar und liegt damit auf Wochensicht 2,66 Prozent im Plus.

Strategy sitzt auf Bitcoin im Wert von 73 Milliarden US-Dollar

Auch nach dem Ende des dritten Quartals hat Strategy weiter zugekauft. Das Unternehmen legte offen, in der vergangenen Woche weitere 334 Bitcoin für 28,7 Millionen US-Dollar gekauft zu haben. Der durchschnittliche Kaufpreis lag bei 85.839 US-Dollar je Bitcoin.

Damit besitzt Strategy inzwischen 848.000 Bitcoin im Wert von 73 Milliarden US-Dollar. Insgesamt investierte das Unternehmen einschließlich Gebühren 64 Milliarden US-Dollar. Der durchschnittliche Kaufpreis liegt bei 75.441 US-Dollar je Bitcoin. Strategy kontrolliert damit mehr als vier Prozent der maximal verfügbaren Bitcoin-Menge von 21 Millionen Coins.

Finanziert wurde der jüngste Kauf teilweise durch den Verkauf von 92.894 Strategy-Aktien, die 15,7 Millionen US-Dollar einbrachten. Weitere 13 Millionen US-Dollar kamen aus den Barreserven.

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Finanzierungsmodell stößt an Grenzen

Während der Bitcoin-Bestand weiter wächst, wird die Finanzierung neuer Käufe schwieriger. Die Nachfrage nach den Wertpapieren zur Finanzierung weiterer Bitcoin-Käufe lässt nach. Wegen Verwässerungssorgen hat das Unternehmen Aktienverkäufe reduziert und setzt stärker auf Vorzugsaktien. Doch auch diese belasten durch hohe Dividenden den Cashflow.

Um die STRC-Papiere für Anleger attraktiver zu machen, will Strategy die Dividenden künftig täglich statt zweimal im Monat auszahlen. Saylor verspricht sich davon eine geringere Volatilität und eine höhere Liquidität.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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