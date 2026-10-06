MTCM Launches Talea DRN: Two Rails for Arrangers and Investors
Traditional finance meets digital flexibility: MTCM’s Talea DRN offers one Luxembourg securitization note in two interchangeable forms—traditional ISIN and digital token.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- MTCM launched Talea DRN on October 6, 2026, as a Luxembourg securitization note available in both traditional ISIN and digital-token form.
- Both forms represent the same note, collateral, and legal rights; investors can switch between them without changing the instrument.
- Arrangers can reach traditional investors through Clearstream and Euroclear and digital-native investors through the token.
- Investors can subscribe using fiat currency, cryptocurrency, or stablecoins.
- Bank Frick is Talea DRN’s digital-asset partner and paying agent, supporting services including digital-asset custody and capital markets.
- Each note compartment is ring-fenced, bankruptcy-remote, and independently audited under Luxembourg securitization law.
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