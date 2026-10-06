Titanmineralisierung ab Oberfläche bestätigt Potenzial für Großabbau

McLaren Minerals (ASX: MML / WKN A3DMM5) treibt die Entwicklung seines vollständig kontrollierten „McLaren Titanium Projects“ im westlichen Eucla Basin (Westaustralien) mit Hochdruck voran. Neue Daten aus dem Bohrprogramm 2026 bestätigen das enorme Potenzial der Lagerstätte: Das Unternehmen durchteufte wiederholt breite Mineralisierungsabschnitte, die direkt an der Oberfläche beginnen und im Kern hochgradige Schwermineral-Zonen aufweisen! Damit entsteht das immer schärfere Bild einer konsistenten Lagerstätte, die sich ideal für einen groß angelegten, kosteneffizienten Abbau eignen könnte.

McLaren Minerals: Starkes Fundament für Ressourcen-Upgrade

Das primäre Ziel des laufenden 2026er-Bohrprogramms ist klar definiert: Die bestehende, bereits beachtliche Mineralressource von 529 Millionen Tonnen soll aufgewertet werden, um das Fundament für künftige Erzreservenschätzungen und eine Bankable Feasibility Study (BFS, Machbarkeitsstudie) zu legen.

Die jüngste Tranche an Analyseergebnissen umfasst 57 vollständig beprobte Bohrlöcher über eine Länge von insgesamt 1.146 Metern. Ein starkes Signal für die Konsistenz des Erzkörpers: McLaren Minerals wendete für diese Auswertung bewusst keinen Cut-off-Gehalt (Mindestgehalt) an. Die Daten spiegeln somit die durchschnittlichen Gehalte über die gesamte gebohrte Länge wider. Das Ergebnis ist beeindruckend: Über alle 57 Bohrlöcher hinweg ergab sich ein längengewichteter Durchschnitt von 4,00 Prozent Schwermineralen über eine enorme durchschnittliche Mächtigkeit von 20,1 Metern – jeweils direkt ab der Oberfläche.

Die schiere Mächtigkeit der Mineralisierung bleibt das absolute Alleinstellungsmerkmal des Projekts. Satte 93 Prozent der neuen Bohrlöcher (53 von 57) lieferten durchgehende Probenintervalle von mindestens 15 Metern. 26 Löcher durchteuften gar Mineralisierungen von über 21 Metern Länge.

Die hochgradigen Highlights im Überblick

Neben den soliden Durchschnittswerten stechen mehrere Bohrlöcher mit überdurchschnittlichen Gehalten (über 5 Prozent Schwerminerale) hervor:

MAC625: 15 Meter mit 6,88 % Schwermineralen (inkl. 11,82 % über 1 Meter).

MAC623: 18 Meter mit 5,87 % Schwermineralen (inkl. 11,06 % über 1 Meter).

MAC599: 20 Meter mit 5,69 % Schwermineralen (inkl. 15,60 % über 1 Meter).

Spitzenwert MAC583: Lieferte den absoluten Top-Einzelwert von 17,99 % Schwermineralen über 1 Meter (in 17 bis 18 Metern Tiefe).

Oberflächennahes Erz erleichtert das Minendesign

Managing Director Simon Finnis betont die strategische Bedeutung dieser Resultate: Das sich stetig wiederholende Muster aus breiten Intervallen, soliden Gehalten und einer direkt an der Oberfläche ansetzenden Mineralisierung macht das McLaren-Projekt zu einer bemerkenswert berechenbaren Lagerstätte. Diese vergleichsweise einfache Geometrie ist der Schlüssel für einen potenziellen Großabbau mit einem traditionellen, erprobten Prozessfließbild. Die eingestreuten hochgradigen Zonen (bis zu knapp 18 Prozent Schwerminerale) verleihen dem künftigen Minenplan zudem wertvolle Flexibilität, um beispielsweise in frühen Produktionsjahren hochgradigeres Erz zu verarbeiten und so die anfängliche Kapitalrendite zu beschleunigen.

Die nächsten Katalysatoren für Investoren stehen bereits fest: Sobald die letzten noch ausstehenden Bohrdaten validiert sind, fließen sie in das aktualisierte geologische 3D-Modell ein, welches die Basis für die neue Ressourcenschätzung bildet. Flankierend dazu treibt McLaren Minerals metallurgische Testarbeiten und technische Studien voran, um das Projekt zügig in Richtung der bankfähigen Machbarkeitsstudie zu führen.

Zusätzliche Wachstumsfantasie liefert die frisch abgeschlossene Übernahme des zirkonreichen Barossa-Projekts in Südaustralien. Der kurzfristige Fokus bleibt jedoch klar auf dem Flaggschiff: Die Ausdehnung und Beständigkeit der Titanmineralisierung bei McLaren untermauern den Weg zur nächsten Entwicklungsstufe.







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