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    GESCO: Erfreuliches Update zur Prognose

    GESCO wird nach Darstellung von SMC-Research im laufenden Jahr auch dank einer Übernahme wachsen und den Gewinn dabei voraussichtlich so deutlich steigern, wie geplant. Auf Basis dieser Trends hält SMC-Analyst Holger Steffen die Aktie weiterhin für deutlich unterbewertet.

    Mit dem Kauf der ARKU Maschinenbau GmbH, die einen Jahresumsatz von mehr als 50 Mio. Euro erwirtschafte, sei GESCO eine größere Übernahme gelungen. Nachdem bereits im Vorjahr mit Eckart eine Akquisition durchgeführt worden war, deute sich damit an, dass das anorganische Wachstum nun, wie angekündigt, wieder stetiger vorangetrieben werde.

    Das halten die Analysten für eine gute Nachricht, da die systematische Weiterentwicklung der Unternehmen mit dem Programm „GESCO Business System“ zusätzliche Wertbeiträge verspreche.

    Mit der Akquisition habe das Management die Umsatzprognose von 515 bis 530 Mio. Euro auf 525 bis 543 Mio. Euro angehoben. Die Gewinnziele seien hingegen unverändert bei 15 bis 20 Mio. Euro belassen worden. Das dürfte darauf zurückzuführen sein, dass Akquisitionskosten im Übernahmejahr den Ergebnisbeitrag aus Zukäufen dämpfen.

    Trotzdem sei die Prognose für SMC eine zweite gute Nachricht. Denn sie untermauere nach Verständnis der Analysten, dass GESCO nach drei Quartalen gut unterwegs sei, die Gewinnziele zu erreichen – angesichts weiterhin nicht einfacher Rahmenbedingungen sei das ein großer Schritt in die richtige Richtung.

    Die Analysten haben ihre Schätzungen deswegen etwas angehoben und sehen auf der Basis das KGV26 bei lediglich 8,1. Da sie für die nächsten Jahre dank „GESCO Business System“ und weiterem anorganischen Wachstum deutliche Steigerungen bei Umsatz und Ergebnis erwarten, halten sie die Aktie für stark unterbewertet.

    Ihr Kursziel sei durch die Anpassungen von 29,00 auf 30,60 Euro gestiegen. Sie bekräftigen ihre Einstufung mit „Buy“.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 06.10.2026 um 8:30 Uhr)

    Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 05.10.2026 um 18:00 Uhr fertiggestellt und am 06.10.2026 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

     

    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/10/2026-10-06-SMC-Comment-GESCO_frei.pdf

     

    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

    Die GESCO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 14,00EUR auf Tradegate (05. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.


    Rating: Kauf
    Analyst: Holger Steffen
    Kursziel: 30,60 EUR



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