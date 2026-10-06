ANALYSE-FLASH
Berenberg senkt Nike auf 'Sell' und kappt Kursziel kräftig
- Berenberg stuft Nike von Hold auf Sell herab
- Kursziel sinkt von 49 auf 27,50 US-Dollar
- Berenberg senkt Umsatz- und Gewinnprognosen
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat Nike von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 49,00 auf 27,50 US-Dollar gesenkt. "Zurück auf Start", überschrieb Nick Anderson am Montag seine Neubewertung des US-Sportwarenriesen nach den jüngsten Quartalszahlen und dem für das Geschäftsjahr angekündigten Umsatzrückgang. Nike habe offenbar seine geschrumpfte Bedeutung im Bereich Sportbekleidung akzeptiert. Anderson kürzte seine Umsatz- und Gewinnprognosen (EPS). Der Bewertungsaufschlag für die Aktie erscheine nicht mehr angemessen/rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 10:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nike (B) Aktie
Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,09 % und einem Kurs von 29,94 auf Tradegate (06. Oktober 2026, 08:37 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nike (B) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Nike (B) zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6300 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,20USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 60,00USD was eine Bandbreite von -9,41 %/+101,31 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 27,50 US-Dollar
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Also, jetzt finde "Ich" Nike interessant. Betrachte zuerst mal nur das KGV und die Kursentwicklung.
Das dauert nur ein paar Minuten, kann jeder nachmachen um einen Überblick zu bekommen.
Dazu muss man keine Pyramiden bauen können.
Geschäftsjahre mit dem Ende versehen, Nike überlappt ja immer.
Jahr/KGV-KGV
16/ 14-32
17/ 21-24
18/ 40-65
19/ 27-36
20/ 36-63
21/ 25-47
22/ 30-45
23/ 30-40
24/ 21-33
25/ 25-42
26/ 27-37
27/ 20-26
Low 14-High 65
Deswegen mag ich nicht die abgelesenen KGVs. Ich sehe auf den ersten Blick. 2016 KGV low 19, das mit dem zu erwartenden Eps 26/27 komme ich auf Kurse Richtung 20€.
Gelle.
Bei Paypal bin ich mal mit dem Durchschnitts KGV als Ziel rangegangen.
Vergesst es, jede Börsenphase in sich betrachten, eher als Long Ziel.
Und Wissen ist nie schlecht.
Nike kgv wieder 30, also den Durchschnitt? Klar, aber nicht jetzt
Was sehe ich noch.
Ein Corona Profiteur, von 2020-24.
Gewinn stieg rasant um über 100% blieb relativ konstant und sackte dann ab. Puma lässt grüssen. Nike steht noch aber besser da.
KGV <20, für mich EK Preise.
Wann Nike wieder kommt, keine Ahnung.
Ich bin aber überzeugt davon, das sie wieder kommen .
Danach Umsatz, Ebitda, Ebit, Margen, ach der andere Wahnsinn eben.
Bringt es euch was, bewertet es was ich geschrieben habe, denn es ist private Zeit die ich mit euch teile.
Alle 10 Jahre macht Nike das gleiche durch. Massiv einbrechender Umsatz aktuell im Vergleich zu früher ist das wohl noch moderat großer Umbau und anschliessender Turnaround. Wenn man sich das alles anschaut kann man sogar von einer Art Zyklus sprechen.
Aber BNP macht vor allem wegen China ein auf Drama, richtig der Umsatz ist teilweise bewusst massiv um 26% eingebrochen aber man muss auch verstehen um was es geht. China macht 1 Milliarde Umsatz als Anteil am Gesamtumsatz von Nike pro Quartal aus. Hört sich doof an aber nur der Air Jordan hat da mehr Anteil…
Letztendlich wurden keine Nike Erwartungen korrigiert oder enttäuscht, denn Nike hatte für 2027 gar keine herausgegeben. Das waren die lieben Analysten die mal wieder durch ihre komplette Fehlanalyse daneben lagen und jetzt brüskiert sind. Ist so als wenn ich gesagt hätte ich gehe von einem Wachstum von 20% aus und strafe Nike dann ab weils anders gekommen ist und nebenbei lag BNP und die andere negativen Analysten auch woanders komplett falsch, ihre Erwartung und Begründung für niedrige Kursziele war ja dass sie von einem schwierigen gar negativen Effekt beim Großhandel Running und Schuhe ausgingen. Genau die Bereiche sind teilweise zweistellig gewachsen. Doof gelaufen aber man hat einen neuen Grund. Nike senkt die Gewinnprognose für 2027 auf 1,30-1,15$! Schade aber Nike hatte vorher überhaupt keine Prognose abgegeben wie kann da was gesenkt werden? Das waren ebenfalls ausschließliche Spekulationen äh ich meine errechnete Analysen der Analysten.
Wie gestern geschrieben, der dip war abzusehen. Und wenn Nike von „och Mensch 2027 2028 dauerts noch mit dem Einbruch“ gedippt wird, dann erinnere ich daran und immer wieder Nikes 2027 ist in guten 6 Monaten vorbei. 2028 beginnt nächstes Jahr im Frühjahr. In den Analysen hört sich das so an als müsse man auf den turnaround nun 2,5 oder 3 Jahre warten. Ne 2028 GJ beginnt mit Ende GJ 2027 am 31.5.27.
Natürlich läufts scheiße bei Nike und klar geht alles zurück was eigentlich wachsen sollte aber man muss sich mal lösen und bewerten was ist Emotion, Spekulation der Analysten und wie läuft es eigentlich bei Nike während des Resets im Vergleich zu Lululemon Puma Adidas etc während deren Resets. Und da läufts bei Nike gut, nicht blendend aber vergleichsweise gut.
Nike erzielt Fortschritte im Sportgeschäft, erwartet aber weitere Belastungen durch die Sanierung von Sportswear, Jordan und China. Für 2027 prognostiziert das Management sinkende Umsätze und Gewinne. Die Belastungen reichen voraussichtlich bis in 2028. Die größten Einsparungen aus dem Umbauprogramm Pace sollen 2029 und 2030 entstehen.