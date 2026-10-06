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    Die Stock Spirits Group erhält zum dritten Mal in Folge die EcoVadis-Gold-Zertifizierung sowie die Top Employer-Zertifizierung in Polen und der Tschechischen Republik

    Die bisher beste Nachhaltigkeitsbewertung und die Auszeichnung als Top Employer 2026 unterstreichen die Fortschritte im gesamten Konzern

    LONDON, 6. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Die Stock Spirits Group hat zwei bedeutende unabhängige Auszeichnungen für ihre Nachhaltigkeitsleistung und ihre Personalpolitik erhalten: Zum dritten Mal in Folge wurde das Unternehmen mit der EcoVadis-Goldmedaille ausgezeichnet und für das Jahr 2026 als Top Employer in Polen und der Tschechischen Republik zertifiziert.

    Stock Spirits Group Logo

    Bei der EcoVadis-Bewertung erzielte die Stock Spirits Group mit 87 von 100 Punkten ihr bisher bestes Nachhaltigkeitsergebnis – eine Steigerung um 5 Punkte –, womit sie zu den besten 1 % der von EcoVadis bewerteten Spirituosenhersteller und zu den besten 5 % der weltweit mehr als 175.000 bewerteten Unternehmen zählt.

    Das Top Employers Institute hat die Stock Spirits Group nach einer unabhängigen Bewertung ihrer Personalstrategie und ihrer Personalpraktiken ebenfalls als Top Employer in Polen und der Tschechischen Republik ausgezeichnet.

    Steven Libermann, Vorstandsvorsitzender der Stock Spirits Group, sagte:

    Eine starke Leistung hängt davon ab, wie wir als verantwortungsbewusstes Unternehmen agieren und welches Umfeld wir für unsere Mitarbeiter schaffen. Diese beiden Auszeichnungen liefern uns unabhängige Maßstäbe für die Fortschritte, die wir in beiden Bereichen erzielen.

    In einer Zeit, in der viele Unternehmen von ihren Nachhaltigkeitsverpflichtungen Abstand nehmen, verstärken wir unsere, entwickeln eine solide ESG-Strategie und setzen diese Schritt für Schritt um.

    Wir möchten, dass Stock Spirits ein Ort ist, an dem talentierte Menschen etwas bewirken können, an dem starke lokale Unternehmen von der Größe und Reichweite eines europäischen Konzerns profitieren und an dem wir verantwortungsbewusst weiter voranschreiten. Unser bisher bestes EcoVadis-Ergebnis und die Zertifizierung als Top Employer in Polen und der Tschechischen Republik sind wichtige Anzeichen dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind."

    Beste EcoVadis-Nachhaltigkeitsbewertung aller Zeiten

    Die Stock Spirits Group hat ihre Gesamtleistung verbessert und im EcoVadis Carbon Rating den Status Leader erreicht, die höchste Stufe der Bewertung. Das EcoVadis-Ergebnis folgt auf die Veröffentlichung des Nachhaltigkeitsberichts 2025 der Stock Spirits Group und die Einreichung ihrer Emissionsminderungsziele bei der Science Based Targets Initiative zur Validierung.

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    PR Newswire (dt.)
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