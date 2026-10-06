Verkaufsempfehlung gestrichen! Start frei jetzt für diese günstige DAX-Aktie?

Nach einem Verlaufshoch bei rund 80 Euro Anfang August korrigierte das Papier in den vergangenen Wochen wieder, womit die Erholung nach dem Unterschreiten wichtiger Unterstützungen auch technisch in Gefahr geriet. Zusätzlicher Gegenwind kam von den anhaltend hohen Energie- und Inputpreisen sowie den stark steigenden Anleiherenditen.

Für die Anlegerinnen und Anleger von Konsumgüter- und Industriekonzern Henkel verläuft das Börsenjahr bislang abwechslungsreich. Nach einem sehr starken Jahresauftakt büßte die Aktie nach Beginn des Iran-Krieges um mehr als 40 Prozent ein, ehe sich die Anteile erholen konnten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Nach 4 Jahren ist Schluss: Verkaufsempfehlung gestrichen!

Am Dienstag steuert der gegenwärtig attraktiv bewertete DAX-Konzern jedoch auf einen Erfolg zu, denn die US-Investmentbank Goldman Sachs hat ihre Verkaufsempfehlung gestrichen und die Aktie zumindest auf "Halten" angehoben. Dadurch entfällt ein gewichtiger Belastungsfaktor für die weitere Kursentwicklung und es gelingt der Sprung zurück über die 200-Tage-Linie.

Das Upgrade ist besonders bemerkenswert, da Goldman Sachs in den vergangenen Jahren zu den größten Kritikern des Unternehmens und der Aktie gehörte. Erstmals auf "Verkaufen" hatte die Bank Henkel im September 2022 herabgestuft. Seither wurde die Verkaufsempfehlung immer wieder bekräftigt und zwischendurch lediglich das Kursziel angepasst. Im Gegenzug wurden allerdings die Anteile von Mitbewerber Beiersdorf auf "Verkaufen" herabgestuft.

Ihre Fair-Value-Schätzung für die Henkel-Aktie hat Goldman Sachs von 75 auf 79 Euro angehoben. Das entspricht gegenüber dem Schlusskurs vom Montag einer Upside von 10,2 Prozent. Insgesamt kommt das Papier jetzt auf 7 positive Einschätzungen, davon 5 zum "Kaufen", 9 neutrale sowie 3 negative, wovon nur noch eine zum "Verkaufen" rät. Im Mittel liegt das Kursziel bei 78,05 Euro.

Spürbare Erleichterung, Aktie verteidigt 200-Tage-Linie

Das Timing der gestrichenen Verkaufsempfehlung für die Aktie könnte kaum besser sein, denn nach der Aufgabe der Aufwärtstrendlinie sowie dem Unterschreiten des Unterstützungsbereichs zwischen 75 und 76 Euro war Henkel zuletzt merklich in Schwierigkeiten geraten und drohte in den vergangenen Tagen auch die 200-Tage-Linie aufzugeben. Genau hier startet am Dienstagvormittag eine Gegenbewegung, nachdem die Henkel-Aktie am Morgen 1,6 Prozent zulegen konnte.

Damit verlässt der Relative-Stärke-Index (RSI) die überverkaufte Zone, während sich der Trendstärkeindikator MACD gleichzeitig der Nulllinie nähert, womit schon bald ein neuer, kurzfristiger Aufwärtstrend der Aktie angezeigt werden könnte. Dessen Ziele sind die Rückeroberung der zuletzt aufgegebenen 50-Tage-Linie, ehe es anschließend in Richtung 80 Euro gehen könnte.

Fazit: Ansprechende Bewertung, Chancen zur Oberseite

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung gibt Henkel gegenwärtig ein vorteilhaftes Bild ab. Die Aktie ist für 2026 mit einem KGVe von 14 und für 2027 von 13 bewertet – das liegt deutlich unter dem 10-Jahres-Mittel von 20,4 und gleichzeitig unter dem Branchendurchschnitt von 19,5.

Bei wachstumsbezogenen Kennziffern kann das Unternehmen aktuell zwar nicht punkten, dafür zeigt sich dank einer Cashflow-Rendite von 6,3 und einer Dividendenrendite von knapp 3 Prozent jedoch viel Substanz, welches durch ein günstige EV/EBTIDA-Verhältnis von 8,2 unterstrichen wird.

Innerhalb der Konsumgütersparte dürfte außerdem schon bald die Übernahme des Haarpflege-Spezialisten Olaplex erste Wirkung zeigen. Die Chancen liegen bei Henkel jetzt klar auf der Ober- und nicht mehr auf der Unterseite, wie auch das Upgrade von Goldman Sachs unterstreicht.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion





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