RBC hebt Rio Tinto auf 'Sector Perform' und senkt Kursziel

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Noch einmal durch die Hölle?

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rio Tinto Aktie

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 85,34 auf Tradegate (06. Oktober 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rio Tinto Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Rio Tinto zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,5974. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,7500 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,38GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 61,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 87,00GBP was eine Bandbreite von -28,48 %/+2,00 % bedeutet.