ANALYSE-FLASH
RBC hebt Rio Tinto auf 'Sector Perform' und senkt Kursziel
- RBC stuft Rio Tinto auf „Sector Perform“ hoch
- Rio Tintos Kursziel sinkt um 100 auf 6500 Pence
- Produktionsziele erreichbar, Kosten nur leicht höher
NEW YORK (dpa-AFX) - RBC hat Rio Tinto in einem Ausblick auf das dritte Quartal von "Underperform" auf "Sector Perform" hochgestuft, das Kursziel aber von 6600 auf 6500 Pence gesenkt. Das Angebot der Minen habe sich im bisherigen Jahresverlauf trotz Störungen wie dem Nahostkonflikt oder Wetterkatastrophen als recht widerstandsfähig erwiesen, schrieb Ben Davis in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Einhaltung der wichtigsten Produktionsziele scheine überwiegend möglich, auch hinsichtlich der Kosten. Da sei zwar wegen Treibstoffkosten oder Verbrauchsmaterialien mit Werten am oberen Ende der Prognosespannen zu rechnen, gravierende Kostenexplosionen seien aber nicht zu erwarten. Für Rio Tinto rechnet der Analyst mit Blick auf Eisenerz mit einem nun geringeren Abwärtsrisiko für die Jahresziele./ck/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 00:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 00:45 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rio Tinto Aktie
Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 85,34 auf Tradegate (06. Oktober 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rio Tinto Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Rio Tinto zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,5974. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,7500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,38GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 61,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 87,00GBP was eine Bandbreite von -28,48 %/+2,00 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Rio Tinto - 852147 - GB0007188757
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Ich gehe davon aus, dass die Rohstoffpreise weiter steigen, vor allem für Kupfer.
Heute starker Kursrückgang um etwa 6 % wegen ex Dividende USD 2,11.
Ich hab den Beitrg nur reingestellt, da der vorige Beitrag nicht ohne Marketing, ... zu alzeptieren lecbar ist.