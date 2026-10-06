AKTIE IM FOKUS
Thyssenkrupp profitieren von Spekulation um TK Elevator
- Thyssenkrupp profitiert von japanischem Kaufinteresse
- Mitsubishi und Fujitec prüfen Europas TK-Geschäft
- Advent und Cinven wollen TK Elevator an Kone verkaufen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Spekulationen um ein Kaufinteresse aus Japan am europäischen Geschäft von TK Elevator haben am Dienstag den Kurs von Thyssenkrupp gestützt. Auf Tradegate legten die Aktien um knapp zwei Prozent zu auf 13,965 Euro im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Montag. Sie waren charttechnisch zuletzt bei 13,50 Euro unterstützt.
Einem Bericht von Bloomberg zufolge haben Mitsubishi Electric und der Kontrahent Fujitec Interesse an den europäischen Operationen von TK Elevator. Das berichtet die Nachrichtenagentur unter Berufung auf informierte Personen. Der Wert könne fünf Milliarden Euro betragen.
TK Elevator soll, wie seit dem Frühjahr bekannt, von den Finanzinvestoren Advent und Cinven an die finnische Kone veräußert werden. Mit einem Verkauf des Europa-Geschäfts sollen wettbewerbsrechtliche Bedenken ausgeräumt werden.
TK Elevator gehörte bis 2020 zum Industriekonzern Thyssenkrupp, der die Mehrheit an dem Unternehmen dann für 17,2 Milliarden Euro an Cinven und Advent verkaufte. Thyssenkrupp ist noch an TK Elevator beteiligt. /bek/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,60 % und einem Kurs von 13,97 auf Tradegate (06. Oktober 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von -6,74 %/+29,12 % bedeutet.
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.
Warum?
* TKMS: Bei rund 81,90 € je TKMS-Aktie ist der 51%-Anteil von Thyssenkrupp bereits grob 4,2 € je TK-Aktie wert.
* Nucera: rund 0,85 € je TK-Aktie für die 50%-Beteiligung. Nucera liegt aktuell bei rund 8,78 € und ca. 1,06 Mrd. € Börsenwert.
* Nettofinanzguthaben: Thyssenkrupp hatte Ende Juni etwa 2,6 Mrd. € Netto-Finanzguthaben.
* Steel: Hier sehe ich den größten Bewertungshebel. Das Unternehmen strebt mittelfristig mindestens 1,2 Mrd. € EBITDA und >11 % Marge an; aktuell sind es nur etwa 400 Mio. €.
* Dazu kommen Materials Services/tk accelis, Automotive, Elevator-Beteiligungseffekte und sonstige Werte, allerdings mit Abschlägen für Holdingkosten, Pensionen, Restrukturierung und das Risiko des Stahlumbaus.
Der Rückgang ist wohl auch dem aktuellen marktumfeld und Gewinnmitnahmen geschuldet.
Als grobe richtwerte gemäß Grok
Implizierte Bewertung TK Accelis (Klöckner-Multiples angewandt)
|Multiple
|Klöckner-Wert
|Angewandt auf TK Accelis
|Implizierter EV
|EV/Umsatz
|0,25x
|11,4 Mrd. € × 0,25
|ca. 2,85 Mrd. €
|EV/Umsatz (Band)
|0,21–0,30x
|11,4 Mrd. € × 0,21–0,30
|2,4–3,4 Mrd. €
|EV/EBITDA (aktuell)
|ca. 10x
|229 Mio. € × 10
|ca. 2,3 Mrd. €
|EV/EBITDA (konservativ)
|8–9x
|229 Mio. € × 8–9
|1,8–2,1 Mrd. €
|EV/EBITDA (höheres Band)
|12x
|229 Mio. € × 12
|ca. 2,75 Mrd. €
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T H Y S S E N K R U P P...eine Bilderbuchgeschichte
So isses....nicht nur ein Bilderbuch Chart, auch eine Bilderbuchgeschichte ...
Ich bin ja schon ewig hier investiert und jetzt folgt die Belohnung für diejenigen mit Nerven aus Stahl.
Die Abspaltung von TKSM war bereits für Bestandsbesitzer von Thyssenkrupp und auch für mich von ein voller Erfolg.
Wer bisher durchgehalten hat und nicht die Nerven verloren hat dürfte auch bei der nächsten Abspaltung den nächsten Erfolg verbuchen dürfen.
Thyssenkrupp bewegt sich zur Zeit auf einer Erfolgsspur.
Der Umbau des Konzerns in eine Holding erweist sich wohl als die richtige Strategie.
Das ganze bisherige Dementi mit den bisherigen Problemen wurde förmlich pulverisiert.
Keine Chance mehr für diejenigen mit ihren Stahl oder Pensionsproblemen.
Auch die Stahlsparte findet garantiert ihre Lösung.
Leider nicht so wie bisher erwünscht oder hellseherisch in die Zukunft verbannt.
Nein.. Thyssenkrupp schreibt in seiner Firmengeschichte ein neues Kapitel.
Und das müssen jetzt Altinvestoren
und auch Shorties berücksichtigen und auch wahrscheinlich fürchterlich umdenken.
Thyssenkrupp........ab jetzt eine spannende Geschichte mit vermutlich weiteren Steigerungen.
Für Zweifler... einfach die nächste Abspaltung abwarten ..
Frische Perle am Start...Neue Chancen...
falls der Glaube an Thyssenkrupp warum auch immer 🤔 weiterhin schwach bleiben sollte..na dann mal los ...ran an den Speck..warum sind wir denn sonst hier...nur vom Schreiben verdiene auch ich hier kein Geld..😜
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