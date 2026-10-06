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    AKTIE IM FOKUS

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    Thyssenkrupp profitieren von Spekulation um TK Elevator

    Für Sie zusammengefasst
    • Thyssenkrupp profitiert von japanischem Kaufinteresse
    • Mitsubishi und Fujitec prüfen Europas TK-Geschäft
    • Advent und Cinven wollen TK Elevator an Kone verkaufen
    AKTIE IM FOKUS - Thyssenkrupp profitieren von Spekulation um TK Elevator
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Spekulationen um ein Kaufinteresse aus Japan am europäischen Geschäft von TK Elevator haben am Dienstag den Kurs von Thyssenkrupp gestützt. Auf Tradegate legten die Aktien um knapp zwei Prozent zu auf 13,965 Euro im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Montag. Sie waren charttechnisch zuletzt bei 13,50 Euro unterstützt.

    Einem Bericht von Bloomberg zufolge haben Mitsubishi Electric und der Kontrahent Fujitec Interesse an den europäischen Operationen von TK Elevator. Das berichtet die Nachrichtenagentur unter Berufung auf informierte Personen. Der Wert könne fünf Milliarden Euro betragen.

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    TK Elevator soll, wie seit dem Frühjahr bekannt, von den Finanzinvestoren Advent und Cinven an die finnische Kone veräußert werden. Mit einem Verkauf des Europa-Geschäfts sollen wettbewerbsrechtliche Bedenken ausgeräumt werden.

    TK Elevator gehörte bis 2020 zum Industriekonzern Thyssenkrupp, der die Mehrheit an dem Unternehmen dann für 17,2 Milliarden Euro an Cinven und Advent verkaufte. Thyssenkrupp ist noch an TK Elevator beteiligt. /bek/mis

    ThyssenKrupp

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,60 % und einem Kurs von 13,97 auf Tradegate (06. Oktober 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von -6,74 %/+29,12 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu ThyssenKrupp - 750000 - DE0007500001

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang von rund 15 % binnen weniger Tage trotz positiver Nachrichten und hohe Handelsvolumina. Diskutiert werden kurzfristige Marken um 13,95 und 15,50 Euro sowie ein geschätzter fairer Wert von 17,50–18,50 Euro. Bewertungsstützen seien TKMS, Nucera, Nettofinanzguthaben und ein möglicher Gewinnanstieg im Stahlgeschäft; Unsicherheit besteht wegen des Stahlumbaus.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

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    dpa-AFX
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