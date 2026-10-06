SpaceX-Rallye macht Musk wieder zum Billionär

Für Musk hat die Rallye enorme Auswirkungen. Laut der Echtzeit-Rangliste von Forbes beläuft sich sein Vermögen unter Berücksichtigung seiner Beteiligungen an SpaceX und Tesla wieder auf 1,03 Billionen US-Dollar. Damit überschreitet er erneut die Billionen-Marke.

Am Montag legte SpaceX um 7,63 Prozent auf 171,09 US-Dollar zu. Nachbörslich ging es weitere 0,75 Prozent auf 172,38 US-Dollar nach oben. Damit erreichte die Aktie den höchsten Stand seit Mitte Juni.

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Die jüngste Rallye markiert zugleich ein kräftiges Comeback nach den Verlusten im Sommer. SpaceX erreichte am 16. Juni mit 201,80 US-Dollar ein Rekordhoch, bevor die Aktie bis Anfang August auf ihren bisherigen Tiefstand fiel. Seitdem hat der Kurs 58 Prozent zugelegt. Bis zum Rekordhoch fehlen noch 18 Prozent.

Starship wird zum Kurstreiber

Erst Ende vergangener Woche absolvierte SpaceX mehrere bedeutende Missionen an einem Tag. Dazu gehörten ein bemannter Flug für die NASA zur Internationalen Raumstation sowie ein separater Start, bei dem KI-Chips von Google ins All gebracht wurden.

Besonders viel Aufmerksamkeit richtet sich auf Starship. Die größte jemals gebaute Rakete soll vollständig wiederverwendbar werden und künftig unter anderem Starlink-Satelliten, Fracht und Besatzungen ins All transportieren.

Beim kommenden Test könnte SpaceX erstmals versuchen, die obere Starship-Stufe nach dem Flug aufzufangen. Bei bisherigen Testflügen landete die obere Stufe noch im Meer. Ein erfolgreicher Fang wäre damit ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu einem vollständig wiederverwendbaren Starship.

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Morgan Stanley sieht Kursziel bei 300 US-Dollar

Zusätzlichen Rückenwind erhielt die SpaceX-Aktie durch Morgan Stanley. Die Analysten bezeichneten das Papier auf dem aktuellen Niveau als "günstig" und bekräftigten ihre Kaufempfehlung.

Das Kursziel liegt bei 300 US-Dollar. Gegenüber dem Schlusskurs vom Montag entspricht das einem weiteren Aufwärtspotenzial von rund 75 Prozent.

Als mögliche Treiber nennt Morgan Stanley neue KI-Produkte, Fortschritte beim Starship-Programm und zusätzliche Verträge für die Vermietung von Rechenkapazitäten. Anleger sollten nach Einschätzung der Analysten insbesondere den nächsten Starship-Test sowie die für Ende Oktober erwarteten Quartalszahlen im Blick behalten.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 153,7EUR auf Tradegate (06. Oktober 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.





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