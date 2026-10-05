126,38 Prozent p.a.!

Betrachtet man bei Rheinmetall nicht nur die aktuellen Auftragseingänge, sondern auch die technologische Entwicklung im Ukraine-Krieg, ergibt sich ein differenzierteres Bild. Rheinmetall ist wirtschaftlich sehr gut positioniert, doch ein Teil des Geschäftsmodells muss sich deutlich schneller an die veränderte Form der Kriegsführung anpassen. Der Krieg zeigt, dass sich das Verhältnis zwischen teuren Rüstungsgütern und kostengünstigen, massenhaft produzierbaren Drohnen grundlegend wandelt. Der militärische Wert einzelner Panzer oder Schützenpanzer hängt zunehmend davon ab, ob sie in ein digitales Sensor- und Waffennetz eingebunden sind. Eine aktuelle Analyse des Carnegie Endowment beschreibt den Ukraine-Krieg daher als Katalysator für eine grundlegende Veränderung der Kriegsführung.

Ein gutes Unternehmen kann dennoch ein schlechtes Investment sein, wenn der Kurs zu hoch liegt. Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rheinmetall für das Jahr 2026 beträgt 28,63. Für den Zeitraum von 2026 bis 2028 ist anhand der Konsensschätzungen bereits ein Gewinnwachstum von 111 Prozent eingepreist. Der deutliche Kursanstieg vor der zweiten Jahreshälfte 2025 hat zu einer erheblichen Verteuerung der Rheinmetall-Aktie geführt. Darüber hinaus wäre das Rüstungsunternehmen vermutlich am stärksten von einer sogenannten „Friedensprämie“ betroffen. Sollte ein unerwarteter Waffenstillstand im Ukrainekrieg eintreten, ist ein Test der Unterstützung auf dem Niveau von 781,70 Euro denkbar. Auch ohne Waffenstillstand befindet sich die Aktie derzeit unter Druck, kann jedoch die Unterstützung bei etwa 900,20 Euro seit gut zwei Monaten bereits zum dritten Mal verteidigen. Möglicherweise liegt eine Bodenbildung vor, die die seit Ende Januar 2026 andauernde Konsolidierung abschließt. Aktuell notiert die Aktie rund 52 Prozent unter dem Allzeithoch vom 3. Oktober 2025 bei 2.008,00 Euro. Ein größerer Abstand zum 200-Tage-Durchschnitt, wie er derzeit besteht, wird häufig von einer relativen Kursstärke gefolgt. Daher ist eine Fortsetzung der Kursentwicklung oberhalb der Unterstützung bei 900,20 Euro bis hin zu leichten Kursgewinnen in den kommenden 14,5 Wochen möglich.

Rheinmetall AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Mit einem Inline-Optionsschein, bezogen auf die Aktie der Rheinmetall AG (FG8D9W), können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 15.01.2027 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 750,00 Euro auf der Unterseite und 1.400,00 Euro auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 05. Oktober 2026 um 20:00 Uhr (Briefkurs 7,39 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 126,38 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 781,70 Euro fällt oder über den Widerstand bei 1.350,00 Euro klettert, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Wahrscheinlichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.

Inline-Optionsschein auf die Rheinmetall AG (Stand: 05.10.2026, 20:00 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: FG8D9W Typ: Inline-Optionsschein akt. Kurs: 7,09 / 7,39 Euro Emittent: Société Générale untere KO-Schwelle: 750,00 Euro Basiswert: Rheinmetall AG obere KO-Schwelle: 1.400,00 Euro akt. Kurs Basiswert: 980,20 Euro Laufzeit: 15.01.2027 Kursziel: 10,00 Euro Kurschance: + 126,38 % p.a. Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle: Société Générale

Interessenkonflikt

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