SLR Group Unternehmensanleihe 9,032 % bis 10/27: Volumen & Ergebnis im Plus
Mehr Umsatz, höherer Absatz, aber weniger Marge: SLR blickt auf ein Jahr des Wachstums zurück und setzt 2026/27 auf effizientere Abläufe und eine stärkere zweite Jahreshälfte.
Foto: Maciej Bledowski - stock.adobe.com
- **Umsatz:** Im Geschäftsjahr 2025/26 stieg der Konzernumsatz um 10 % auf 213,3 Mio. EUR (Vorjahr: 194,0 Mio. EUR).
- **Absatzvolumen:** Die verkaufte Menge erhöhte sich von 95 auf 107 Kilotonnen Sphäroguss-Komponenten.
- **Ergebnis:** Das bereinigte EBITDA legte um 3 % auf 17,8 Mio. EUR zu; die bereinigte EBITDA-Marge sank von 9,0 % auf 8,4 %.
- **Prognose 2026/27:** SLR erwartet einen Umsatz von 235 bis 245 Mio. EUR, ein bereinigtes EBITDA von 20 bis 22 Mio. EUR sowie 115 bis 120 Kilotonnen Produktion und Absatz.
- **Effizienzmaßnahmen:** Am Standort Elsterheide sollen optimierte Fertigungsabläufe die Effizienz und Profitabilität steigern; für die Prognose wird dort mindestens 15 % mehr Produktionsmenge angenommen.
- **Ausblick:** Der Start ins neue Geschäftsjahr verlief verhalten, doch SLR erwartet eine stärkere zweite Jahreshälfte und will den Output sowie das Geschäft mit wichtigen Kunden ausbauen.
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