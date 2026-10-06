🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAnleihenvorwärtsSLR Group Unternehmensanleihe 9,032 % bis 10/27 AnleihevorwärtsNachrichten zu SLR Group Unternehmensanleihe 9,032 % bis 10/27
    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    SLR Group Unternehmensanleihe 9,032 % bis 10/27: Volumen & Ergebnis im Plus

    Mehr Umsatz, höherer Absatz, aber weniger Marge: SLR blickt auf ein Jahr des Wachstums zurück und setzt 2026/27 auf effizientere Abläufe und eine stärkere zweite Jahreshälfte.

    SLR Group Unternehmensanleihe 9,032 % bis 10/27: Volumen & Ergebnis im Plus
    Foto: Maciej Bledowski - stock.adobe.com
    • **Umsatz:** Im Geschäftsjahr 2025/26 stieg der Konzernumsatz um 10 % auf 213,3 Mio. EUR (Vorjahr: 194,0 Mio. EUR).
    • **Absatzvolumen:** Die verkaufte Menge erhöhte sich von 95 auf 107 Kilotonnen Sphäroguss-Komponenten.
    • **Ergebnis:** Das bereinigte EBITDA legte um 3 % auf 17,8 Mio. EUR zu; die bereinigte EBITDA-Marge sank von 9,0 % auf 8,4 %.
    • **Prognose 2026/27:** SLR erwartet einen Umsatz von 235 bis 245 Mio. EUR, ein bereinigtes EBITDA von 20 bis 22 Mio. EUR sowie 115 bis 120 Kilotonnen Produktion und Absatz.
    • **Effizienzmaßnahmen:** Am Standort Elsterheide sollen optimierte Fertigungsabläufe die Effizienz und Profitabilität steigern; für die Prognose wird dort mindestens 15 % mehr Produktionsmenge angenommen.
    • **Ausblick:** Der Start ins neue Geschäftsjahr verlief verhalten, doch SLR erwartet eine stärkere zweite Jahreshälfte und will den Output sowie das Geschäft mit wichtigen Kunden ausbauen.



    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!




    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    SLR Group Unternehmensanleihe 9,032 % bis 10/27: Volumen & Ergebnis im Plus Mehr Umsatz, höherer Absatz, aber weniger Marge: SLR blickt auf ein Jahr des Wachstums zurück und setzt 2026/27 auf effizientere Abläufe und eine stärkere zweite Jahreshälfte.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     