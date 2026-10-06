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    Rheinmetall startet Serienproduktion von Weltraumsatelliten

    Für Sie zusammengefasst
    • Rheinmetall startet SAR-Satelliten-Serienproduktion
    • In Neuss entstehen jährlich rund 50 Satelliten
    • Bundeswehr erhält exklusiven Satellitenzugriff
    Rheinmetall startet Serienproduktion von Weltraumsatelliten
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEUSS (dpa-AFX) - Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat die Serienproduktion von Weltraum-Satelliten begonnen. Nach Vorarbeiten samt Planung und Aufbau sei man in Neuss in die industrielle Umsetzung übergegangen, teilte das Unternehmen mit. Es geht um SAR-Satelliten, die ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem finnischen Satellitenbetreiber Iceye fertigt. Die "Synthetic Aperture Radar"-Technologie liefert auch bei Nacht und bei schlechtem Wetter präzise Aufnahmen von Truppenbewegungen und Stellungen des Feindes.

    Pro Jahr sollen in Neuss etwa 50 Satelliten hergestellt werden, Anfang 2027 soll der erste Neusser Satellit mit einer Trägerrakete von SpaceX in den Orbit gebracht werden und dort seine Bahnen ziehen. Die Aufnahmen werden an die Bundeswehr und andere Armeen verkauft. Rheinmetall und Iceye haben einen mehrjährigen Vertrag mit der Bundeswehr im Wert von 1,7 Milliarden Euro. Neu bekannt wurde, dass sich die Bundeswehr einen exklusiven Zugriff auf eine nicht genannte Anzahl von SAR-Satelliten gesichert hat, um möglichst schnell Aufnahmen zu bekommen.

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    Die Radaraufnahmen sollen besonders an der Nato-Ostflanke helfen, ein genaues Lagebild zu haben. Damit sind sie auch eine Unterstützung der Bundeswehr-Brigade in Litauen. Konkurrenten bei dem Satellitengeschäft sind Airbus Defence and Space und die Bremer Firma OHB .

    Mit den Satelliten erweitert Rheinmetall sein Produktportfolio weiter, neben dem klassischen Geschäft mit Artillerie, Panzern und Munition verkauft die Waffenschmiede inzwischen auch Schiffe und Flugzeug-Bauteile. Außerdem wird das Drohnengeschäft ausgebaut./wdw/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 190,5 auf Tradegate (06. Oktober 2026, 09:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 237,38USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 248,00USD was eine Bandbreite von +36,65 %/+61,37 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um weitere Kursrisiken: Charttechnisch gelten 938 Euro als Unterstützung und 976 Euro als Marke für eine mögliche Wende. Eine Bear Flag wird als Warnsignal diskutiert. Insiderkäufe werden als Zuversichtssignal mit begrenzter Wirkung bewertet. Fundamental stehen die Kooperation mit Breaker, neue Standorte und politische Risiken für Militärbudgets im Fokus. NATO-Aufrüstungsverpflichtungen werden als risikomindernd eingeschätzt.

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