The Platform Group verkauft Beteiligung an Getränkemaschinen-Plattform
The Platform Group trennt sich von ihrer Mehrheit an BEVMAQ: Nach starkem Wachstum soll eine deutsche Käufergruppe die Plattform für Getränkemaschinen übernehmen.
Foto: adobe.stock.com
- The Platform Group (TPG) hat am 5. Oktober 2026 den Vertrag über den Verkauf ihrer Mehrheitsbeteiligung an der BEVMAQ GmbH unterzeichnet.
- Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2026 erwartet.
- BEVMAQ betreibt eine Plattform für Getränkemaschinen, die weltweit Anbieter und Abnehmer zusammenbringt.
- TPG hatte sich 2022 an BEVMAQ beteiligt; seitdem entwickelten sich Umsatz, EBITDA und Ergebnis deutlich positiv.
- Der Maschinenbestand von BEVMAQ hat sich seit dem Einstieg von TPG mehr als verachtfacht.
- Käufer ist eine deutsche Käufergruppe; über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.
Der nächste wichtige Termin, Quirin, SME Conference 6.-7. Oktober, Paris, bei The Platform Group ist am 06.10.2026.
Der Kurs von The Platform Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,9480EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,42 % im
Minus.
-2,10 %
-0,64 %
-3,89 %
-8,04 %
-89,78 %
-85,61 %
-95,23 %
-96,99 %
Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte