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    The Platform Group verkauft Beteiligung an Getränkemaschinen-Plattform

    The Platform Group trennt sich von ihrer Mehrheit an BEVMAQ: Nach starkem Wachstum soll eine deutsche Käufergruppe die Plattform für Getränkemaschinen übernehmen.

    The Platform Group verkauft Beteiligung an Getränkemaschinen-Plattform
    Foto: adobe.stock.com
    • The Platform Group (TPG) hat am 5. Oktober 2026 den Vertrag über den Verkauf ihrer Mehrheitsbeteiligung an der BEVMAQ GmbH unterzeichnet.
    • Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2026 erwartet.
    • BEVMAQ betreibt eine Plattform für Getränkemaschinen, die weltweit Anbieter und Abnehmer zusammenbringt.
    • TPG hatte sich 2022 an BEVMAQ beteiligt; seitdem entwickelten sich Umsatz, EBITDA und Ergebnis deutlich positiv.
    • Der Maschinenbestand von BEVMAQ hat sich seit dem Einstieg von TPG mehr als verachtfacht.
    • Käufer ist eine deutsche Käufergruppe; über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

    Der nächste wichtige Termin, Quirin, SME Conference 6.-7. Oktober, Paris, bei The Platform Group ist am 06.10.2026.

    Der Kurs von The Platform Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,9480EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,42 % im Minus.


    The Platform Group

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    -95,23 %
    -96,99 %
    ISIN:DE000A40ZW88WKN:A40ZW8
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