Bitmine meldet 6,02 Mio. ETH und Vermögen von 17,4 Mrd. Dollar
Bitmine rückt seinem 5-Prozent-Ziel beim Ethereum-Angebot näher: Mit über sechs Millionen ETH und milliardenschwerem Staking baut das Unternehmen seine Krypto-Strategie aus.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Zum 4. Oktober 2026 hielt Bitmine **6.016.414 ETH** – rund **4,9 % des gesamten ETH-Angebots**. Das Unternehmen gibt an, damit 99 % seines Ziels erreicht zu haben, 5 % des Angebots zu erwerben.
- Der Gesamtwert der Krypto-Bestände, Barmittel, marktgängigen Wertpapiere und sogenannten „Moonshot“-Beteiligungen belief sich auf **17,4 Milliarden US-Dollar**. Darin enthalten waren unter anderem 643 Millionen US-Dollar an Barmitteln und Wertpapieren sowie 214 BTC.
- Bitmine hatte **5.067.309 ETH gestakt**, bewertet mit rund **13,8 Milliarden US-Dollar**. Das entspricht etwa 84 % des eigenen ETH-Bestands.
- Die annualisierten Staking-Erträge schätzte das Unternehmen auf derzeit **363 Millionen US-Dollar**; bei vollständigem Ausbau des Stakings rechnet es mit bis zu **431 Millionen US-Dollar**.
- In der Woche vor der Mitteilung kaufte Bitmine **15.112 ETH**. Laut Vorstandschef Tom Lee kauft das Unternehmen seit Einführung seiner ETH-Treasury-Strategie im Juni 2025 jede Woche ETH.
- Zu den weiteren Beteiligungen zählen **180 Millionen US-Dollar an Beast Industries** und **117 Millionen US-Dollar an Eightco Holdings**. Bitmine zufolge ermöglichen die Eightco-Anteile ein indirektes Engagement bei OpenAI.
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