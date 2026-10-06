BERNSTEIN RESEARCH stuft RYANAIR HLDGS auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die Berichterstattung der europäischen Fluggesellschaften zum dritten Quartal dürfte gemischt ausfallen, erwartet Alex Irving laut einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Nachfrage sei robust und profitiere im Nordatlantikgeschäft von einer niedrigeren Vergleichsbasis des Vorjahres. Dies werde jedoch durch den jüngsten Anstieg der Kerosinpreise zunichtegemacht, was erheblichen Gegenwind für die Ergebnisse im kommenden Jahr bedeute. Die irische Fluggesellschaft Ryanair sei von der Treibstoffkrise am wenigsten betroffen und werde dadurch gestützt, dass sie die stärkste Bilanz und die höchste Absicherungsquote in der europäischen Luftfahrtbranche habe./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 17:35 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 23,60EUR auf Tradegate (06. Oktober 2026, 09:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Alex Irving

Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 30

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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