BERNSTEIN RESEARCH stuft AIR FRANCE-KLM auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Air France-KLM auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 12,20 Euro belassen. Die Berichterstattung der europäischen Fluggesellschaften zum dritten Quartal dürfte gemischt ausfallen, erwartet Alex Irving laut einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Nachfrage sei robust und profitiere im Nordatlantikgeschäft von einer niedrigeren Vergleichsbasis des Vorjahres. Dies werde jedoch durch den jüngsten Anstieg der Kerosinpreise zunichtegemacht, was erheblichen Gegenwind für die Ergebnisse im kommenden Jahr bedeute. Für die französisch-niederländische Fluggesellschaft sieht der Analyst das größte Potenzial für eine positive Überraschung im abgelaufenen Jahresviertel./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 17:35 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIR France - KLM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 11,27EUR auf Tradegate (06. Oktober 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.





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