DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft MTU Aero Engines AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für MTU vor Quartalszahlen und einem Kapitalmarkttag von 435 auf 457 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Christophe Menard rechnet mit einem Umsatzwachstum von 10 Prozent im dritten Jahresviertel. Zudem bestehe die Möglichkeit, dass der Triebwerkshersteller die diesjährige Prognose für das Instandhaltungsgeschäft (MRO) anhebe, so der Analyst in einer Einschätzung vom Dienstag./rob/ajx/glVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 07:58 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,91 % und einem Kurs von 377,9EUR auf Tradegate (06. Oktober 2026, 09:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Christophe Menard

Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 457

Kursziel alt: 435

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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