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    Besonders beachtet!

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    Sartorius Vz. Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 06.10.2026

    Die Sartorius Vz. Aktie notiert am 06.10.2026 mit +4,43 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Sartorius Vz. Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 06.10.2026
    Foto: Sartorius

    Sartorius Vz. ist ein Life-Science-Zulieferer für die biopharmazeutische Industrie. Kernprodukte: Bioreaktoren, Filtrations- und Einweg-Systeme, Laborwaagen, Prozessanalytik. Starke Position im Markt für Bioprozesslösungen, profitiert vom Trend zu Biopharma und Einwegtechnologie. Wichtige Konkurrenten: Merck Millipore, Danaher/Cytiva, Thermo Fisher. USP: hohe Spezialisierung, integrierte End-to-End-Lösungen, enge Kundenbindung.

    Sartorius Vz. Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 06.10.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Sartorius Vz. Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,43 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,06 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Sartorius Vz. Aktie. Nach einem Plus von +0,06 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 263,10. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Sartorius Vz. einen Gewinn von +12,42 % verbuchen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Sartorius Vz. Aktie damit um -3,51 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,54 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Sartorius Vz. um +2,64 % gewonnen.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,76 % geändert.

    Sartorius Vz. Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,51 %
    1 Monat +6,54 %
    3 Monate +12,42 %
    1 Jahr +11,44 %
    Stand: 06.10.2026, 09:30 Uhr

    Informationen zur Sartorius Vz. Aktie

    Es gibt 37 Mio. Sartorius Vz. Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,76 Mrd.EUR € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Agilent Technologies, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,23 %. Danaher notiert im Minus, mit -0,61 %. Merck notiert im Plus, mit +3,49 %. Thermo Fisher Scientific legt um +1,13 % zu Waters Corporation notiert im Minus, mit -0,31 %.

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    Ob die Sartorius Vz. Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Sartorius Vz. Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Sartorius Vz.

    +4,56 %
    -1,55 %
    +9,38 %
    +15,50 %
    +14,03 %
    -18,28 %
    -50,36 %
    +247,73 %
    +2.195.733,33 %
    ISIN:DE0007165631WKN:716563
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    Markt Bote
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