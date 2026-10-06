artec: Schwaches Halbjahr, großes Kurspotenzial

Nach Angaben von SMC-Research habe artec das erste Halbjahr 2026 mit einem leichten Umsatzrückgang um 4,5 Prozent auf 1,2 Mio. Euro und mit einem gegenüber dem Vorjahr deutlich ausgeweiteten Verlust abgeschlossen. Während die höheren aktivierten Eigenleistungen die Gesamtleistung nahezu stabil hielten, seien vor allem die Personalkosten und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen gestiegen, so dass sich das EBITDA von -10 Tsd. Euro auf -0,14 Mio. Euro und das EBIT von -0,25 Mio. Euro auf -0,44 Mio. Euro verschlechtert haben.

Laut SMC-Research habe die artec technologies AG im ersten Halbjahr 2026 einen leichten Umsatzrückgang und einen deutlich ausgeweiteten Verlust verzeichnet. SMC-Analyst Adam Jakubowski sieht aber gute Chancen für eine spürbare Belebung in der zweiten Jahreshälfte. Rückenwind könnten insbesondere die internationale Nachfrage, das Behördengeschäft und die neue Produktgeneration MULTIEYE 4 liefern. Trotz eines leicht reduzierten Kursziels bestätigt SMC-Research deswegen das Urteil „Speculative Buy“.

Positiv zu werten sei laut SMC-Research die deutliche Verbesserung des Free-Cashflows, der sich trotz höherer Investitionen auf -0,23 Mio. Euro verbessert habe (Vorjahr: -0,80 Mio. Euro). Die Eigenkapitalquote bleibe mit 79,3 Prozent komfortabel, während die Liquidität mit 0,26 Mio. Euro weiter knapp bemessen, aber ausreichend sei.

Für die zweite Jahreshälfte erwarte das Unternehmen eine deutlich dynamischere Entwicklung und sehe das Potenzial, Umsatz und Ergebnis im Gesamtjahr über das Vorjahresniveau zu steigern, ohne eine konkrete Prognose abzugeben. Hierfür sprechen nach Angaben des Vorstands das gestiegene Interesse internationaler Kunden im Media- und Broadcast-Bereich sowie die im Behördengeschäft übliche Verwendung der verbliebenen Haushaltsmittel im vierten Quartal.

Zusätzlichen Rückenwind dürfte die neue Produktgeneration MULTIEYE 4 liefern, deren erste Pilotkunden im Oktober umgestellt werden sollen. Dabei betone artec aber, dass das Geschäft stark von einzelnen Aufträgen und deren zeitlicher Abwicklung abhängig sei, was die Prognose spürbar erschwere.

In Reaktion auf die Halbjahreszahlen hat SMC-Research die Umsatzschätzung für 2026 von 3,92 Mio. Euro auf 3,49 Mio. Euro zurückgenommen, die Ergebnisschätzungen wegen der niedrigeren Kostenbasis aber leicht angehoben. Bei zugleich erhöhtem WACC von 9,4 statt 8,7 Prozent resultiere daraus ein Kursziel von 3,30 Euro. Dieses liege zwar leicht unter dem alten Wert von 3,40 Euro, signalisiere für die Aktie aber dennoch ein großes Aufwärtspotenzial von rund 70 Prozent.

Da SMC-Research artec insgesamt als attraktiv positioniert einschätze und dem Unternehmen zutraue, hieraus wachsende Erträge zu generieren, was bereits im Schätzszenario abgebildet sei, werde das Urteil „Speculative Buy“ bestätigt.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 06.10.2026 um 9:30 Uhr)

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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 06.10.2026 um 6:25 Uhr fertiggestellt und am 06.10.2026 um 9:15 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/10/2026-10-06-SMC-Update-artec_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Die artec technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,23 % und einem Kurs von 1,915EUR auf Tradegate (05. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



Rating: Kauf

Analyst: Dr. Adam Jakubowski

Kursziel: 3,30 EUR

