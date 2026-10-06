Nike-Aktie: So radikal hat jetzt dieser Analyst sein Kursziel gesenkt!

Als wären Verluste von fast 50 Prozent allein in diesem Jahr noch nicht genug, verschärfen jetzt auch Analystinnen und Analysten den Ton gegenüber dem Unternehmen. In den zurückliegenden Tagen wurden vor allem Kursziele gesenkt und den anhaltend schwachen Aussichten angepasst, doch auch an Downgrades fehlt es nicht. Vor allem das von Berenberg tut jetzt besonders weh.

Der angeschlagene Sportartikelhersteller Nike verpasste es in der vergangenen Woche, mit seinem Geschäftsbericht positive Akzente zu setzen und Hoffnungen auf einen operativen Turnaround zu schüren. Angesichts einer anhaltend schwachen Nachfrage vor allem auf wichtigen Absatzmärkten wie China fiel auch der Ausblick auf das kommende Quartal enttäuschend aus, woraufhin die Aktie abgestraft wurde und sich die Kursmisere weiter verschärfte .

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Berenberg-Analyst wirft die Aktie über Bord ...

Analyst Nick Anderson scheint nach den erneut schwachen Quartalszahlen von Nike endgültig der Geduldsfaden gerissen zu sein. Er kassierte nicht nur seine neutrale Bewertung zugunsten einer Verkaufsempfehlung, er kannte auch bezüglich seines neuen Kurszieles keine Gnade.

Bislang hatte der Berenberg-Experte den fairen Wert der Aktie bei 49,00 US-Dollar veranschlagt, diese Einschätzung hat er jetzt um 43,9 Prozent auf nur noch 27,50 US-Dollar gesenkt. Damit sieht er Nike auf dem Weg zu Verlusten von weiteren 19 Prozent. Nur Morgan Stanley und BNP Paribas Exane veranschlagen den fairen Wert mit 27,00 beziehungsweise 19,00 US-Dollar noch niedriger.

... sieht sich zu einer Neubewertung gezwungen

In seiner Studie "Zurück auf Start" ließ Anderson keine Zweifel an seinem Urteil aufkommen, er sprach von einer grundlegenden Neubewertung des Unternehmens, das seiner Einschätzung nach "seine geschrumpfte Bedeutung im Bereich Sportbekleidung" akzeptiert habe. Er sieht daher keine Grundlage mehr für die in der Vergangenheit gegenüber den Rivalen gewährten Bewertungsprämie.

Auch mit Blick auf China zeigte sich Anderson weiterhin skeptisch. Trotz bereits im Dezember 2024 eingeleiteter strategischer Maßnahmen seien die Erlöse hier von Quartal zu Quartal weiter zurückgegangen und dürften mindestens ein weiteres Vierteljahr rückläufig bleiben, was die Umsatzentwicklung auch im Geschäftsjahr 2028 beeinträchtigen dürfte.

Außerdem habe das Management um CEO Elliot Hill müde gewirkt, während niedrige Eintrittsbarrieren in den Markt zu einer Zunahme des Wettbewerbs führe. Neben seinem Kursziel hat Anderson daher auch seine Umsatz- und Gewinnprognosen gesenkt.

Aktie nur noch ein Schatten ihres früheren Selbst

Auf die am Dienstagmorgen veröffentlichte Studie reagierten Anlegerinnen und Anleger umgehend. Die Aktie büßte rund zwei Prozent ein, konnte ihre Verluste bis zum Mittag aber um die Hälfte eingrenzen. Das dürfte angesichts der seit Monaten beziehungsweise sogar bereits seit Jahren anhaltenden Kursmisere aber nur ein schwacher Trost sein – gegenüber ihren bei knapp 180 US-Dollar erzielten Rekordnotierungen haben die Anteile über 80 Prozent an Wert verloren.

Aus technischer Perspektive ist der Abwärtstrend dementsprechend weit fortgeschritten. Auf Wochen- und Monatsbasis liegt der Relative-Stärke-Index (RSI) mit 26 Punkten inzwischen im überverkauften Bereich, auch auf Tagesbasis ist mit einem Zählerstand von 29 ein fortgeschrittenes Niveau angezeigt.

Das allein dürfte für eine Trendwende allerdings kaum ausreichen, denn angesichts eines KGVe 2026 von 25,0 handelt Nike gegenüber der Branche und vor allem wachstumsstärkeren Mitbewerbern wie Adidas (KGVe 2026: 15,4) noch immer mit einem signifikanten Bewertungsaufschlag, der sich weiter vergrößern könnte, sollte die Umsatz- und Gewinnmisere anhalten.

Fazit: Das wird nichts mehr – lieber auf Adidas setzen

Das Vertrauen der Investoren hat die früher unumstrittene Sportikone Nike längst verloren, jetzt büßt sie auch den Rückhalt von Analystinnen und Analysten ein, die in den vergangenen Tagen reihenweise ihre Kursziele gesenkt sowie ihre Einschätzungen auf den Prüfstand gestellt haben.

Besonders kritisch äußerte sich am Dienstag Nick Anderson von der Privatbank Berenberg. Er gilt laut TipRanks zwar als nicht sehr zuverlässiger Experte, seine Studie hatte es aber dennoch in sich – er sprach von der Notwendigkeit einer grundlegenden Neubewertung, wie sie auch sein von 49,00 auf 27,50 US-Dollar zusammengestrichenes Kursziel demonstriert.

Bei insgesamt 42 Empfehlungen überwiegen mit 26 Empfehlungen zum Halten die neutralen Einschätzung; der faire Wert der Aktie wird im Mittel auf 33,96 US-Dollar veranschlagt, was eine Upside von 15,9 Prozent impliziert. Wer allerdings in der Sportbekleidungsbranche sein Glück wagen möchte, sollte das lieber bei Adidas tun. Hier stimmt im Unterschied zu Nike nicht nur die operative Entwicklung, sondern auch die Unternehmensbewertung.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion





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