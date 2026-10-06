Ölpreis fällt: Jemen erobert wichtiges Nadelöhr der Huthis zurück!

Die jemenitischen Streitkräfte der international anerkannten Regierung, unterstützt von massiven saudischen Luftangriffen, erreichten am späten Montagabend die Außenbezirke von Mocha. Die Huthi-Kämpfer zogen sich ins Hochland zurück, laut Infomationen von Reuters. Das saudische Verteidigungsministerium erklärte die Stadt für gefallen.

Saudi-Arabien erklärte am Montag, es habe hunderte Ziele angegriffen, um die Luftunterstützung für die Meerenge Bab al-Mandab und die jemenitischen Bodentruppen zu gewährleisten. Die jemenitische Regierung gab an, Angriffe an mehreren Fronten, unter anderem in der Provinz Sanaa, gestartet zu haben.

Sollte sich dieser Vorstoß bestätigen, würde er die Kontrolle der Huthis über eine wichtige Ölroute im Roten Meer schwächen. Diese Meerenge ist die Entsprechung der Straße von Hormus, bloß auf der westlichen Seite: Saudi-Arabien hatte die Ost-West-Pipeline eingerichtet, um die Straße von Hormus zu umgehen. Von dem Roten Meer Hafen Yanbu wurde Rohöl verladen, das sodann durch die Meerenge bei Bab al-Mandab musste, die wiederum von den Huthi-Rebellen erobert worden war.

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Allerdings könnte die Gruppe immer noch Schiffe mit Drohnen von anderen Positionen aus angreifen.

Die von Saudi-Arabien angeführte Koalition im Kampf gegen die Huthis gab am späten Montagabend außerdem bekannt, dass ihre Marine eine Militäroperation im jemenitischen Gouvernement Hodeidah am Roten Meer durchgeführt habe. Die Regierungstruppen hatten zuvor wichtige Stellungen eingenommen, darunter einen Flugplatz im Distrikt Dhubab an der Mündung der Meerenge. Dessen Eroberung durch die Huthis im vergangenen Monat hatte Schockwellen auf den Energiemärkten ausgelöst.

Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben derzeit nicht.

Unterdessen erzielten die Huthis selbst wichtige Fortschritte in der Nähe von Taiz, der drittgrößten Stadt des Landes. Laut Militärquellen der jemenitischen Regierung eroberten sie Abschnitte einer Bergstraße und belagerten so die Regierungstruppen.

Die sogenannte "Mekka-Allianz" unterstützt Saudi-Arabien gegen die Huthi-Rebellen, bestehend aus der Türkei, Pakistan und Saudi-Arabien; die Allianz wirft den Rebellen vor, die den Muslimen heillige Stadt angegriffen zu haben.

Bab el-Mandab ist das entscheidene, neue Nadelöhr der Weltwirtschaft, denn die Straße von Hormus soll umschifft werden. Hier gingen laut US Energy Information im zweiten Quartal 2026 8,1 Millionen Barrel pro Tag Rohöl und Kondensate durch die Meerenge; vor Kriegsbeginn war es rund halb so viel.

Direkte Auswirkungen auf den Ölpreis lassen sich noch nicht ausmachen: Der Ölpreis der Referensorte Brent fällt im frühen Handel am Montag immer wieder kurzfristig unter die Marke von 100 US-Dollar.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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