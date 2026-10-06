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    ANALYSE-FLASH

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    Deutsche Bank Research hebt Ziel für MTU auf 457 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • MTU-Ziel steigt von 435 auf 457 Euro, Buy bleibt
    • Q3-Umsatz soll laut Menard um zehn Prozent wachsen
    • MTU könnte MRO-Prognose für das Jahr anheben
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank Research hebt Ziel für MTU auf 457 Euro - 'Buy'
    Foto: Patrick Pleul - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für MTU vor Quartalszahlen und einem Kapitalmarkttag von 435 auf 457 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Christophe Menard rechnet mit einem Umsatzwachstum von 10 Prozent im dritten Jahresviertel. Zudem bestehe die Möglichkeit, dass der Triebwerkshersteller die diesjährige Prognose für das Instandhaltungsgeschäft (MRO) anhebe, so der Analyst in einer Einschätzung vom Dienstag./rob/ajx/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 07:58 / CET

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    Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,19 % und einem Kurs von 375,2 auf Tradegate (06. Oktober 2026, 09:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der MTU Aero Engines Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    MTU Aero Engines zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 423,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 320,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 457,00EUR was eine Bandbreite von -14,76 %/+21,74 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 457 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 457,00, was eine Steigerung von +21,45% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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