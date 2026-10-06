AKTIEN IM FOKUS
Aktien aus Diagnostik- und Laborbranche gesucht
- Qiagen und Merck führen den Dax mit Kursgewinnen
- Sartorius gewinnt im MDax fast fünf Prozent an Wert
- Übernahmepläne treiben Option Care Health um 23 Prozent
FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien aus dem Segment Wirkstoffforschung, Diagnostik und Laborausrüstung haben am Dienstag auf den Kauflisten von Anlegern gestanden. Den Dax führten die Papiere von Qiagen und Merck KGaA an mit Aufschlägen von 3,2 respektive 3,7 Prozent. Im MDax lagen die Aktien von Sartorius vorn mit einem Aufschlag von fast 5 Prozent.
Ein Händler verwies auf einen Bericht der "Financial Times", dem zufolge die beiden Investoren McKesson und Clayton Dubilier & Rice das US-Unternehmen Option Care Health übernehmen wollen. Die Aktien des Anbieters von Infusionstherapien für eine große Bandbreite von Erkrankungen schnellten US-nachbörslich um gut 23 Prozent nach oben.
Auch unter den kleineren Titeln am deutschen Markt waren Aktien aus der Branche gesucht. So verteuerten sich Evotec um 4,3 Prozent und Schott Pharma um 3 Prozent.
Insgesamt steht die Biotech-Branche im Zuge des KI-Booms schon eine Weile stärker im Fokus. Anleger hoffen, dass sich mit KI-Hilfe die Entwicklung von Medikamentenkandidaten beschleunigt, was auch zu einem höheren Bedarf an Ausrüstung und Technik für Forschung, Entwicklung und Tests führen würde./bek/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evotec Aktie
Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,83 % und einem Kurs von 3,052 auf Tradegate (06. Oktober 2026, 09:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evotec Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,6667EUR. Von den letzten 9 Analysten der Evotec Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 4,0000EUR was eine Bandbreite von +228,52 %/+31,41 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Merck - 659990 - DE0006599905
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Die Risiken der Akquisition Bio-Techne liegen auf der Hand.
Mir stellt sich die Frage, ob du tatsächlich auch liest, was du kritisierst! Dein Beitrag geht sowas an meinem Beitrag vorbei, dass ich nur staunen kann.
Die Merck HV verläuft besser als die von Bayer. Allerdings wurde dort auch viel Kritik geäussert mit Bezug zum Ertrag und Kurs. (Kienle)