Aktien aus Diagnostik- und Laborbranche gesucht

Die Risiken der Akquisition Bio-Techne liegen auf der Hand.





Ohne Berücksichtigung der angestrebten Synergien (die ein Erwerber ja normalerweise nicht an den Veräußerer bezahlen sollte, da er selbst sie realisieren muss!), ist der Kaufpreis fast 10x Umsatz, 26x EBITDA. Außerdem stutzt man, wenn man sich die Umsatzentwicklung von Bio-Techne ansieht, da sieht es nämlich ähnlich aus wie bei Merck: Ein trauriges Mini-Wachstum in den letzten drei Jahren, wenn überhaupt.





Last not least entsteht bei MRK eine Schuldenerhöhung, je nach Betrachtungsweise etwa eine Verdoppelung. Net Debt/ EBITDA ist zuletzt nach meinen Zahlen bei 2,1x gewesen und dürfte nach Zahlung des Kaufpreises auf etwa 4x ansteigen. Das ist hoch und wird sich nicht leicht abbauen lassen in einem Konzern, wo diese Kennziffer Ende 2023 mit 2,0x praktisch die gleiche war wie heute, also keinerlei Verbesserung auf dem niedrigeren Niveau möglich war.





Was bleibt, ist jedoch ein starker Kursanstieg von MRK am Tag der Offenlegung des Deals, der heute nur teilweise wieder abgegeben wurde. Warum? Positive Analystenkommentare. Da müssen wir mal sehen, ob da bald mehr Realismus einsetzt oder ob meine Skepsis unberechtigt ist.