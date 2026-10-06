Deutsche Bank-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei Erreichen des Jahreshochs

Im Vorfeld der am 28.10.26 zur Veröffentlichung anstehenden Quartalszahlen bekräftigten Experten nach der schwachen Kursentwicklung der vergangenen Wochen mit Kurszielen von bis zu 41 Euro (KP Morgan) ihre Kaufempfehlungen für die Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder ihr altes Hoch bei 35,85 Euro erreichen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Die Deutsche Bank-Aktie (ISIN: DE0005140008) befindet sich nach ihrem im Frühjahr 2026 im Bereich von 25 Euro gestarteten Höhenflug, der am 8.9.26 mit 35,85 Euro auf dem höchsten Stand seit vielen Jahren seinen vorläufigen Höhepunkt fand, derzeit in einer ausgeprägten Konsolidierung. Bei der Erstellung dieses Beitrages notierte die Deutsche Bank-Aktie bei 31,30 Euro.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 32 Euro

Der SG-Call-Optionsschein auf die Deutsche Bank-Aktie mit Basispreis bei 32 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000FA6FYZ5, Bewertungstag 19.3.27, wurde beim Deutsche Bank-Aktienkurs von 31,30 Euro mit 0,30 – 0,31 Euro quotiert.

Kann die Deutsche Bank-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 35,85 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,57 Euro (+84 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 27,022 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Bank-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 27,022 Euro, BV 1, ISIN: DE000MR192U9, wurde beim Deutsche Bank-Aktienkurs von 31,30 Euro mit 4,36 – 4,37 Euro taxiert.

Legt die Deutsche Bank-Aktie auf 35,85 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern die Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 8,82 Euro (+102 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 25,048 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Bank-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 25,048 Euro, BV 1, ISIN: DE000WA1Y4E3, wurde beim Deutsche Bank-Aktienkurs von 31,30 Euro mit 6,32 – 6,33 Euro gehandelt.

Beim Deutsche Bank-Aktienkurs von 35,85 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 10,80 Euro (+71 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Bank-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Bank-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.