Börsenstart Europa - 06.10. - FTSE Athex 20 stark +2,54 %

Der MDAX steht bei 30.677,77 PKT und gewinnt bisher +0,57 %. Top-Werte: Sartorius Vz. +4,41 %, AUMOVIO +3,39 %, Nemetschek +3,00 % Flop-Werte: HENSOLDT -2,47 %, Fraport -2,35 %, flatexDEGIRO -2,24 %

Der DAX bewegt sich bei 25.462,68 PKT und steigt um +0,56 %. Top-Werte: Merck +3,56 %, Qiagen +2,10 %, SAP +1,73 % Flop-Werte: Daimler Truck Holding -1,62 %, Rheinmetall -0,74 %, Beiersdorf -0,42 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX bewegt sich bei 4.126,29 PKT und steigt um +1,07 %.

Top-Werte: Sartorius Vz. +4,41 %, Evotec +3,03 %, Nemetschek +3,00 %

Flop-Werte: HENSOLDT -2,47 %, Nordex -1,10 %, OHB -0,75 %

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Der Eurozone 50 steht bei 6.292,69 PKT und gewinnt bisher +0,57 %.

Top-Werte: BBVA +1,75 %, EssilorLuxottica +1,74 %, SAP +1,73 %

Flop-Werte: Schneider Electric -3,18 %, Air Liquide -1,78 %, L'Oreal -1,03 %

Der AT 20 steht aktuell (09:59:34) bei 6.803,36 PKT und steigt um +0,82 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +2,89 %, CA-Immobilien-Anlagen +1,16 %, Erste Group Bank +1,04 %

Flop-Werte: Wienerberger -2,92 %, Lenzing -0,94 %

Der CH 20 steht bei 13.865,47 PKT und gewinnt bisher +0,87 %.

Top-Werte: Roche Holding Bearer Participation Cert +1,41 %, Lonza Group +1,39 %, Sika +1,14 %

Flop-Werte: Alcon -0,33 %, Logitech International -0,27 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.870,00 PKT und steigt um +2,54 %.

Top-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +4,42 %, Public Power +1,22 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +1,03 %

Flop-Werte: Allwyn -2,17 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -0,92 %, Coca-Cola HBC -0,75 %