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    Australiens Wassermarkt kommt in Bewegung

    Australiens Wassermarkt kommt in Bewegung
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    Wasser ist in Australien ein knapper Produktionsfaktor. Trockenperioden, Bevölkerungswachstum und steigende Anforderungen an Aufbereitung und Wiederverwendung sorgen für Investitionsbedarf. Entsprechend groß ist der Markt für Wassertechnik. Nach Angaben des „Australia Country Commercial Guide“ der International Trade Administration (ITA), einer Behörde des US-Handelsministeriums, erreichte allein das Geschäft mit Anlagen und Ausrüstung zur Wasser- und Abwasserbehandlung 2023 ein geschätztes Volumen von rund 1,48 Mrd. US-Dollar. Für Wasser- und Abwasseraufbereitungsdienstleistungen werden in Australien jährlich schätzungsweise 6 Mrd. US-Dollar ausgegeben.

     

    Die von Handels- und Branchenexperten erstellten Länderberichte der ITA analysieren unter anderem Marktgröße, Branchenstruktur und Investitionsmöglichkeiten in internationalen Märkten. Bemerkenswert ist dabei die kleinteilige Anbieterstruktur. Zwar gibt es einige große australische Wassertechnikanbieter, im industriellen Wassermarkt sind große heimische Anbieter nach Einschätzung der ITA jedoch vergleichsweise selten. Die Mehrzahl der Unternehmen beschäftigt weniger als 20 Mitarbeiter. Kleinere Anbieter haben sich häufig auf bestimmte Anwendungen und Kundengruppen spezialisiert, etwa auf den Bergbau, abgelegene Standorte sowie die Lebensmittel-, Chemie- und Prozessindustrie.

     

    Fragmentierung begünstigt Übernahmen

     

    Diese Struktur schafft Raum für Konsolidierung. Für größere Anbieter können Übernahmen ein schneller Weg sein, zusätzliche Technologien, Kunden oder regionale Vertriebsstrukturen zu erwerben. Mehrere Transaktionen der vergangenen Jahre zeigen diese Entwicklung. So kaufte Waterco 2023 den Wassertechnikanbieter Davey Water Products für 64,9 Mio. AUD. Im selben Jahr übernahm Atlas Copco den auf Entwässerung und Wasseraufbereitung spezialisierten australischen Anbieter National Pump & Energy. NPE beschäftigte damals rund 420 Mitarbeiter und erzielte 2022 rund 205 Mio. AUD Umsatz.

     

    Die Entwicklung setzt sich fort. Veolia kündigte 2026 die Übernahme des australischen Umwelt- und Wasseraufbereitungsspezialisten Enviropacific an. Der Unternehmenswert wurde mit rund 220 Mio. AUD beziffert. Enviropacific ist unter anderem in der Wasseraufbereitung und PFAS-Behandlung tätig. Bereits bei der Übernahme von Waterlogic durch Culligan und dem Zusammenschluss von Veolia und Suez hatte sich zuvor die australische Wettbewerbsbehörde ACCC mit den Auswirkungen der Transaktionen auf einzelne Bereiche des Wassermarktes beschäftigt.

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