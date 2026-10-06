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    ANALYSE-FLASH

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    RBC belässt Sartorius auf 'Sector Perform' - Ziel 220 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • RBC belässt Sartorius auf „Sector Perform“
    • RBC bestätigt Sartorius mit Kursziel von 220 Euro
    • Modell berücksichtigt US-Zölle, Mattek-Kauf und Wechselkurse
    • Umsatzprognose 2026 kaum verändert, später moderat höher
    ANALYSE-FLASH - RBC belässt Sartorius auf 'Sector Perform' - Ziel 220 Euro
    Foto: Sartorius

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat Sartorius auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Charles Weston überarbeitete am Montag sein Bewertungsmodell für den Labordienstleister und Pharmazulieferer sowie für dessen französische Tochter Sartorius Stedim Biotech. Damit trug er den Auswirkungen zurückerstatteter US-Zölle sowie der Mattek-Übernahme und Wechselkursveränderungen Rechnung. Für 2026 sei der Einfluss auf seine Umsatzprognosen minimal und für die Folgejahre moderat positiv./gl/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 19:17 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 19:17 / EDT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie

    Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,52 % und einem Kurs von 263,4 auf Tradegate (06. Oktober 2026, 10:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 276,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 310,00EUR was eine Bandbreite von -17,73 %/+15,93 % bedeutet.


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 220,00, was einem Rückgang von -17,60% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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