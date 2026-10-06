ANALYSE-FLASH
RBC belässt Sartorius auf 'Sector Perform' - Ziel 220 Euro
- RBC belässt Sartorius auf „Sector Perform“
- RBC bestätigt Sartorius mit Kursziel von 220 Euro
- Modell berücksichtigt US-Zölle, Mattek-Kauf und Wechselkurse
- Umsatzprognose 2026 kaum verändert, später moderat höher
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat Sartorius auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Charles Weston überarbeitete am Montag sein Bewertungsmodell für den Labordienstleister und Pharmazulieferer sowie für dessen französische Tochter Sartorius Stedim Biotech. Damit trug er den Auswirkungen zurückerstatteter US-Zölle sowie der Mattek-Übernahme und Wechselkursveränderungen Rechnung. Für 2026 sei der Einfluss auf seine Umsatzprognosen minimal und für die Folgejahre moderat positiv./gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 19:17 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 19:17 / EDT
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Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 276,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 310,00EUR was eine Bandbreite von -17,73 %/+15,93 % bedeutet.
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sich jetzt schon bei dieser Aktie zu positionieren ist klug, da die Verkaufssperre Mitte 2028 ausläuft...