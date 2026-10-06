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    Bilger für Zulassung von Tesla-Assistenzsystem

    Für Sie zusammengefasst
    • Bilger will Teslas Assistenzsystem EU-weit zulassen
    • Technik und Haftung sind bei Tesla noch zu klären
    • Bilger sieht Chancen für Sicherheit und Innovation
    Bilger für Zulassung von Tesla-Assistenzsystem
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Steffen Bilger will sich für die EU-Zulassung eines fortgeschrittenen Fahrassistenzsystems des Elektroautobauers Tesla einsetzen. Der CDU-Politiker sagte bei einer Fachkonferenz von "Tagesspiegel Background" in Berlin, er halte eine Verständigung auf EU-Ebene für sinnvoll. Wenn das nicht klappe, müsse man darüber sprechen, was man in Deutschland tun könne.

    Bilger will Tesla-System in Europa voranbringen

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    Bei der Zulassung des Assistenzsystems von Tesla seien viele technische Dinge zu klären, aber auch Fragen der Haftung, sagte Bilger. Für ihn stehe im Mittelpunkt, Innovation zu ermöglichen. Der Minister verwies aber auch auf Chancen für die Verkehrssicherheit. Er werde sich dafür einsetzen, dass dieses System zeitnah europaweit eingesetzt werden könne. Bilger sagte, Deutschland habe beim autonomen Fahren eine Vorreiterrolle.

    Tesla hofft auf EU-weite Zulassung

    Im April hatte Tesla deutlich gemacht, damit zu rechnen, dass sein fortgeschrittenes Fahrassistenzsystem in den kommenden Monaten in der ganzen EU zugelassen wird. Das System soll Fahrern weitgehend die Steuerung abnehmen. Fahrer in den USA können die Software mit dem vollen Namen "Full Self-Driving (Überwacht)" bereits seit einigen Jahren nutzen. Medienberichten zufolge ist das System bereits in mehreren europäischen Ländern zugelassen./hoe/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 40,34 auf Tradegate (06. Oktober 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 104,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +6,85 %/+75,64 % bedeutet.





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