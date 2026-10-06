Bilger für Zulassung von Tesla-Assistenzsystem
- Bilger will Teslas Assistenzsystem EU-weit zulassen
- Technik und Haftung sind bei Tesla noch zu klären
- Bilger sieht Chancen für Sicherheit und Innovation
BERLIN (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Steffen Bilger will sich für die EU-Zulassung eines fortgeschrittenen Fahrassistenzsystems des Elektroautobauers Tesla einsetzen. Der CDU-Politiker sagte bei einer Fachkonferenz von "Tagesspiegel Background" in Berlin, er halte eine Verständigung auf EU-Ebene für sinnvoll. Wenn das nicht klappe, müsse man darüber sprechen, was man in Deutschland tun könne.
Bilger will Tesla-System in Europa voranbringen
Bei der Zulassung des Assistenzsystems von Tesla seien viele technische Dinge zu klären, aber auch Fragen der Haftung, sagte Bilger. Für ihn stehe im Mittelpunkt, Innovation zu ermöglichen. Der Minister verwies aber auch auf Chancen für die Verkehrssicherheit. Er werde sich dafür einsetzen, dass dieses System zeitnah europaweit eingesetzt werden könne. Bilger sagte, Deutschland habe beim autonomen Fahren eine Vorreiterrolle.
Tesla hofft auf EU-weite Zulassung
Im April hatte Tesla deutlich gemacht, damit zu rechnen, dass sein fortgeschrittenes Fahrassistenzsystem in den kommenden Monaten in der ganzen EU zugelassen wird. Das System soll Fahrern weitgehend die Steuerung abnehmen. Fahrer in den USA können die Software mit dem vollen Namen "Full Self-Driving (Überwacht)" bereits seit einigen Jahren nutzen. Medienberichten zufolge ist das System bereits in mehreren europäischen Ländern zugelassen./hoe/DP/mis
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Ganz schön mutig gerade jetzt dick in Auto einzusteigen.Für mich sieht es so aus als wolle die Politik