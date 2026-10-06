GOLDMAN SACHS stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Neutral'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Henkel von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 75 auf 79 Euro angehoben. Die Dynamik im Klebstoffgeschäft sollte anhalten und beinhalte Potenzial für den Ausblick, schrieben die Analysten am Dienstag. Das zunehmende Engagement im Haarpflegebereich unterstütze zudem das Wachstum im Geschäft mit Endverbrauchern. Zur Hochstufung verwiesen die Experten auf die angesichts der robusten Umsatzentwicklung günstige Bewertung./gl/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 05:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 05:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,17 % und einem Kurs von 72,62EUR auf Tradegate (06. Oktober 2026, 10:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 79
Kursziel alt: 75
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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