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    Deutsche Bank warnt: Einer lügt - die Zinsen oder Nasdaq-Aktien!

    Derzeit steigen Zinsen und KI-Aktien im Tandem, was aber eigentlich keinen Sinn ergibt: denn wenn die Zinsen steigen, werden die Kredite für die massiven KI-Investitionen immer teurer. Aber diesmal ist alles anders

    Die Deutsche Bank warnt: entweder lügen die immer weiter steigenden Zinsen - oder die KI-Aktien aus dem Nasdaq! Derzeit steigen Zinsen und KI-Aktien im Tandem, was aber eigentlich keinen Sinn ergibt: denn wenn die Zinsen steigen, werden die Kredite für die massiven KI-Investitionen immer teurer. Aber diesmal ist alles anders, lautet offensichtlich die Botschaft des Aktienmarkts angesichts des neuen Allzeithochs des Nasdaq 100. Aber die Börsengeschichte zeigt: nein, auch diesmal ist es nicht anders! Also entweder werden die Zinsen zum Auslöser des Zusammenbruchs der KI-Investitions-Blase - oder die Zinsen fallen, weil die wirtschaftliche Lage immer schlechter wird.  Der US-Immobilienmarkt und die Konsum-Aktien an der Wall Street legen dieses Szenario nahe..

    Hinweis aus Video: Der ultimative Herbst-Trade 2026

     

    Das Video "Deutsche Bank warnt: Einer lügt - die Zinsen oder Nasdaq-Aktien! " sehen Sie hier..





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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
    Videoausblick Deutsche Bank warnt: Einer lügt - die Zinsen oder Nasdaq-Aktien! Die Deutsche Bank warnt: entweder lügen die immer weiter steigenden Zinsen - oder die KI-Aktien aus dem Nasdaq!
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