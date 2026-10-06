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Deutsche Bank warnt: Einer lügt - die Zinsen oder Nasdaq-Aktien!
Derzeit steigen Zinsen und KI-Aktien im Tandem, was aber eigentlich keinen Sinn ergibt: denn wenn die Zinsen steigen, werden die Kredite für die massiven KI-Investitionen immer teurer. Aber diesmal ist alles anders
Die Deutsche Bank warnt: entweder lügen die immer weiter steigenden Zinsen - oder die KI-Aktien aus dem Nasdaq! Derzeit steigen Zinsen und KI-Aktien im Tandem, was aber eigentlich keinen Sinn ergibt: denn wenn die Zinsen steigen, werden die Kredite für die massiven KI-Investitionen immer teurer. Aber diesmal ist alles anders, lautet offensichtlich die Botschaft des Aktienmarkts angesichts des neuen Allzeithochs des Nasdaq 100. Aber die Börsengeschichte zeigt: nein, auch diesmal ist es nicht anders! Also entweder werden die Zinsen zum Auslöser des Zusammenbruchs der KI-Investitions-Blase - oder die Zinsen fallen, weil die wirtschaftliche Lage immer schlechter wird. Der US-Immobilienmarkt und die Konsum-Aktien an der Wall Street legen dieses Szenario nahe..
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