Test Company: Roundtable für Investoren am 06.10.2026

Die NuWays AG veranstaltet einenmitTest Company06.10.2026 10:30 UhrFabian Test Zander, DrNach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Interessierte Anleger können sich hier kostenlos registrieren: https://www.nuways-ag.com/events/roundtable-2026-10-06-test-company-0cewh+++Über Test Company:

Die MHP AG ist eine Hotelinvestment-, Entwicklungs- und Managementgesellschaft, die sich auf Hotels der gehobenen Klasse und Luxusimmobilien in ganz Europa spezialisiert hat. Im Rahmen eines kapitalschonenden Pachtmodells arbeitet MHP mit weltweit führenden Hotelketten wie Marriott (Autograph Collection, JW Marriott und andere) zusammen und entwickelt außerdem seine eigene Lifestyle-Marke MOOONS. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, die betriebliche Effizienz zu maximieren, hohe durchschnittliche Tagesraten (ADR) zu erzielen und leistungsstarke Food & Beverage (F&B) Konzepte zu integrieren, um die Rentabilität zu steigern. MHP verwaltet in der Regel Hotels in erstklassigen Innenstadtlagen in wichtigen Märkten und nutzt sein Branchen-Know-how und seinen Markenzugang zur Neupositionierung und Optimierung der Anlagen. Neben dem Management für Dritte geht MHP gelegentlich Co-Investments an der Seite institutioneller Investoren ein und profitiert so von langfristigen Wertsteigerungen. MHP mit Hauptsitz in München verbindet strategisches Wachstum, qualitativ hochwertige Umsetzung und eine flexible Struktur, um für Partner, Gäste und Stakeholder nachhaltige Werte zu schaffen.

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