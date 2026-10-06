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    Chinas KI-Offensive

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    DeepSeek vor Mega-Deal: Mindestens 12 Milliarden – dann der Börsen-Coup

    Laut Bloomberg steht DeepSeek vor einer Finanzierungsrunde über mindestens 12 Milliarden US-Dollar. Zu den größten Geldgebern zählen Tencent und CATL. Dahinter steckt ein Plan, der Anleger schon bald beschäftigen dürfte.

    Chinas KI-Offensive - DeepSeek vor Mega-Deal: Mindestens 12 Milliarden – dann der Börsen-Coup
    Foto: Andy Wong - AP

    DeepSeek zieht die Milliarden an. Laut Bloomberg steht das chinesische KI-Unternehmen kurz davor, mindestens 80 Milliarden Yuan einzusammeln. Das entspricht etwa zwölf Milliarden US-Dollar. Tencent und der Batteriehersteller CATL haben demnach besonders hohe Beträge zugesagt. Der nächste Schritt könnte Anleger noch stärker elektrisieren. Anfang 2027 soll der Börsengang folgen.

    Ursprünglich wollte DeepSeek rund 50 Milliarden Yuan aufnehmen. Doch nach dem erfolgreichen Start des KI-Modells V4 Flash übertraf das Interesse die Erwartungen. Auf Basis unterschriebener Eckpunktevereinbarungen könnte die Runde sogar annähernd 100 Milliarden Yuan erreichen, so Personen, die mit den Gesprächen vertraut sind.

    V4 Flash setzt neue Maßstäbe im Verhältnis von Kosten und Leistung gegenüber den Angeboten von Anthropic und OpenAI. Bereits 2025 machte DeepSeek mit einem Modell auf sich aufmerksam, das die Fähigkeiten von Angeboten aus dem Silicon Valley zu einem Bruchteil der Kosten erreichte.

    Das frische Kapital trifft auf gewaltige Ausbaupläne. So will DeepSeek für ein neues Rechenzentrum in der Inneren Mongolei mindestens 160.000 der leistungsstärksten KI-Beschleuniger von Huawei einsetzen. Damit könnte einer der größten bekannten Verbünde von Huawei-KI-Chips entstehen.

    Tencent hat bereits in einer früheren Finanzierungsrunde zehn Milliarden Yuan in DeepSeek investiert und plant, KI in seine Plattformen zu integrieren. Laut Bloomberg könnte CATL auf das Geschäft mit Komponenten für die KI-Branche und Rechenzentren setzen.

    Die aktuelle Finanzierungsrunde ist noch nicht abgeschlossen. Details können sich noch ändern. Ursprünglich hatte DeepSeek eine Bewertung von rund 500 Milliarden Yuan angestrebt. Nach dem Abschluss soll das Unternehmen für den Börsengang umstrukturiert werden. Gründer Liang Wenfeng will auch weiterhin offene KI-Modelle entwickeln. Sein übergeordnetes Ziel bleibt eine allgemeine künstliche Intelligenz.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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