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    FIT GROUP: Gespräche mit MCS Convenience fast am Ziel – Vertrag in Sicht

    Neue Vertriebsperspektiven für FIT GROUP: Die Gespräche mit MCS Convenience sind weit fortgeschritten. Eine Kooperation könnte neue Verkaufsstellen erschließen – ein Vertrag steht noch aus.

    FIT GROUP: Gespräche mit MCS Convenience fast am Ziel – Vertrag in Sicht
    Foto: monticellllo - stock.adobe.com
    • Die FIT GROUP AG führt fortgeschrittene und nach Unternehmensangaben sehr positive Gespräche mit MCS Convenience über eine mögliche Zusammenarbeit; ein Vertrag ist noch nicht unterzeichnet.
    • FIT GROUP strebt einen zeitnahen Vertragsabschluss an. Vertragsbedingungen, mögliche Produktlistungen und Zeitplan stehen noch aus.
    • Das MCS-Netzwerk beliefert nach eigenen Angaben bundesweit über 11.500 Shopbetreiber und mehr als 3.300 Tankstellen.
    • Eine Kooperation könnte FIT GROUP den Zugang zu verschiedenen Convenience-Verkaufsstellen eröffnen und die Sichtbarkeit sowie Verfügbarkeit ihrer Marken erweitern.
    • Zum Markenportfolio der FIT GROUP gehören FITGUN mit Massage- und Regenerationsprodukten sowie FGN mit Nahrungsergänzungsmitteln.
    • Die Reichweite des MCS-Netzwerks garantiert weder konkrete Produktlistungen noch bestimmte Umsätze oder Ergebnisse; diese hängen unter anderem von Vereinbarungen und Listungsentscheidungen ab.

    Der Kurs von FIT GROUP lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 35,80EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +6,07 % im Plus.
    26 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 36,45EUR das entspricht einem Plus von +1,82 % seit der Veröffentlichung.


    FIT GROUP

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