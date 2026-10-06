FIT GROUP: Gespräche mit MCS Convenience fast am Ziel – Vertrag in Sicht
Neue Vertriebsperspektiven für FIT GROUP: Die Gespräche mit MCS Convenience sind weit fortgeschritten. Eine Kooperation könnte neue Verkaufsstellen erschließen – ein Vertrag steht noch aus.
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- Die FIT GROUP AG führt fortgeschrittene und nach Unternehmensangaben sehr positive Gespräche mit MCS Convenience über eine mögliche Zusammenarbeit; ein Vertrag ist noch nicht unterzeichnet.
- FIT GROUP strebt einen zeitnahen Vertragsabschluss an. Vertragsbedingungen, mögliche Produktlistungen und Zeitplan stehen noch aus.
- Das MCS-Netzwerk beliefert nach eigenen Angaben bundesweit über 11.500 Shopbetreiber und mehr als 3.300 Tankstellen.
- Eine Kooperation könnte FIT GROUP den Zugang zu verschiedenen Convenience-Verkaufsstellen eröffnen und die Sichtbarkeit sowie Verfügbarkeit ihrer Marken erweitern.
- Zum Markenportfolio der FIT GROUP gehören FITGUN mit Massage- und Regenerationsprodukten sowie FGN mit Nahrungsergänzungsmitteln.
- Die Reichweite des MCS-Netzwerks garantiert weder konkrete Produktlistungen noch bestimmte Umsätze oder Ergebnisse; diese hängen unter anderem von Vereinbarungen und Listungsentscheidungen ab.
Der Kurs von FIT GROUP lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 35,80EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +6,07 % im
Plus.
26 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 36,45EUR das entspricht einem Plus von +1,82 % seit der Veröffentlichung.
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