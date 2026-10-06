ANALYSE-FLASH
Goldman senkt Beiersdorf auf 'Sell' - Ziel runter auf 73 Euro
- Goldman stuft Beiersdorf von Neutral auf Sell ab
- Goldman senkt Beiersdorf-Ziel von 82 auf 73 Euro
- Nivea-Potenzial begrenzt, Wachstum bleibt hinter Konkurrenz
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Beiersdorf von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 82 auf 73 Euro gesenkt. Die Neuausrichtung des Markenportfolios werde Zeit brauchen, während der Wettbewerbsdruck zunehme, schrieben die Analysten am Dienstag in ihrer Neubewertung. Der Konsumgüterkonzern wachse langsamer als die Konkurrenz. Dass Beiersdorf die wichtige Marke Nivea auf ihr Kernportfolio zurechtstutze, erscheine im schwachen europäischen Konsumumfeld sinnvoll. Deren Wachstumspotenzial sei aber begrenzt, was sich auf das organische Wachstum im gesamten Consumergeschäft auswirke. Nach dem Kursrückgang der Aktie seit Jahresbeginn sehen die Experten kein Potenzial für die Konsensschätzungen und liegen mit den eigenen Prognosen darunter. Eine Nutzung der Bilanzspielräume für Zukäufe könnte sie indes positiver stimmen./gl/ajx
Dies geht aus einer am Dienstag vorliegenden Studie des Instituts hervor./gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 05:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 75,76 auf Tradegate (06. Oktober 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Beiersdorf zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 77,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von -8,11 %/+24,70 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 73 Euro
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Die harten Zahlen sind an für sich nicht schlecht.
Der erneute Kursrückgang auf vorübergehend unter 70 € soll auf ein Analystengespräch zurückzuführen sein, indem BEI auf eine anhaltend kurzfristige Schwäche von Nivea gesprochen haben soll.
Ja, man wird hier ein bisschen Geduld mitbringen müssen. Aktuell durchlebt Beiersdorf eine Wachstumsdelle und muss eine abflachende EBIT-Rendite verkraften. Allerdings kann dafür der geneigte Anleger aktuell eine Beiersdorf zum 10-Jahres-Low zu um 71 € kaufen. Damit ist dann auch gleich eine Dividendenrendite von 1,4% verbunden, das die mögliche Wartezeit bis zu erholten Kursen um die 100 € etwas versüßen wird; vorausgesetzt man glaubt an die Wiederaufnahme des operativen Wachstumspfads - zumindest wie es die bestätigte Prognose 2026 vorsieht.