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    ANALYSE-FLASH

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    Goldman senkt Beiersdorf auf 'Sell' - Ziel runter auf 73 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldman stuft Beiersdorf von Neutral auf Sell ab
    • Goldman senkt Beiersdorf-Ziel von 82 auf 73 Euro
    • Nivea-Potenzial begrenzt, Wachstum bleibt hinter Konkurrenz
    ANALYSE-FLASH - Goldman senkt Beiersdorf auf 'Sell' - Ziel runter auf 73 Euro
    Foto: Beiersdorf AG

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Beiersdorf von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 82 auf 73 Euro gesenkt. Die Neuausrichtung des Markenportfolios werde Zeit brauchen, während der Wettbewerbsdruck zunehme, schrieben die Analysten am Dienstag in ihrer Neubewertung. Der Konsumgüterkonzern wachse langsamer als die Konkurrenz. Dass Beiersdorf die wichtige Marke Nivea auf ihr Kernportfolio zurechtstutze, erscheine im schwachen europäischen Konsumumfeld sinnvoll. Deren Wachstumspotenzial sei aber begrenzt, was sich auf das organische Wachstum im gesamten Consumergeschäft auswirke. Nach dem Kursrückgang der Aktie seit Jahresbeginn sehen die Experten kein Potenzial für die Konsensschätzungen und liegen mit den eigenen Prognosen darunter. Eine Nutzung der Bilanzspielräume für Zukäufe könnte sie indes positiver stimmen./gl/ajx

    Dies geht aus einer am Dienstag vorliegenden Studie des Instituts hervor./gl

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    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 05:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie

    Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 75,76 auf Tradegate (06. Oktober 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Beiersdorf zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 77,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von -8,11 %/+24,70 % bedeutet.


    Rating: Sell
    Analyst: Goldman Sachs
    Kursziel: 73 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 73,00, was einem Rückgang von -4,35% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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