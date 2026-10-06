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    Gouverneur

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    Russland attackiert Brücke in Saporischschja

    Für Sie zusammengefasst
    • Russland griff eine Dnipro-Brücke in Saporischschja an
    • Fünf Menschen verletzt, Verkehr kurzzeitig gestoppt
    • Brückenzerstörung würde die Verteidigung erschweren
    Gouverneur - Russland attackiert Brücke in Saporischschja
    Foto: Siarhei - 356130783

    SAPORISCHSCHJA (dpa-AFX) - Nach Brücken in Kiew hat Russland ukrainischen Behördenangaben zufolge auch in der Stadt Saporischschja eine Brücke über den Fluss Dnipro angegriffen. Dabei seien fünf Menschen verletzt worden, teilte der Gouverneur der Region, Mychajlo Semikin, auf Telegram mit.

    Er äußerte sich nicht zur Art des Angriffs, sondern sprach allgemein von Beschuss. Dazu veröffentlichte er ein Foto, dass einen Krater auf der Fahrbahn der Brücke zeigen soll. Der Verkehr sei zeitweise gestoppt worden.

    In der vergangenen Woche hatten die russischen Streitkräfte erstmals Brücken in Kiew mit Drohnen angegriffen. Der breite Strom Dnipro fließt von Norden nach Süden durch die Ukraine und teilt das Land. Eine mögliche Zerstörung der Brücken würde das Land massiv treffen und die Verteidigung erheblich erschweren./fko/DP/mis






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