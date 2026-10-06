SGL Carbon mit attraktiven Seitwärtsrenditen

SGL Carbon (DE0007235301) aus Wiesbaden produziert Graphitwerkstoffe und Kohlenstofffaser-Verbundmaterialien für die Halbleiter-, Auto- und Luftfahrtindustrie. Größter Aktionär ist die Beteiligungsgesellschaft SKion von Susanne Klatten mit rund 27,5 Prozent. Außerdem halten BMW 18,4 Prozent und Volkswagen 7,4 Prozent; rund 46 Prozent befinden sich im Streubesitz. Die jüngsten Zahlen vom 6.8.26 zeigen ein gemischtes Bild: Im ersten Halbjahr sank der Umsatz um 13 Prozent auf 394,2 Mio. Euro, das bereinigte EBITDA um 3,7 Prozent auf 69,8 Mio. Euro. Die entsprechende Marge stieg auf 17,7 Prozent, gestützt durch Ausgleichszahlungen von Halbleiterkunden. Unter dem Strich verdiente SGL 11,8 Mio. Euro nach einem Vorjahresverlust. Die Jahresprognose wurde bestätigt. An der Börse steht per 6.10. die außerplanmäßige SDAX-Rückkehr bevor, nachdem die Wüstenrot & Württembergische vom streng regulierten Prime Standard in das Freiverkehrs-Segment Scale wechselt.

Das Discount-Zertifikat der DZ Bank mit der ISIN DE000DY5PBT1 bietet beim Preis von 4,54 Euro und einem Cap von 5 Euro eine maximale Rendite von 0,46 Euro oder 52,1 Prozent p.a. (!). Schließt die Aktie am Bewertungstag 18.12.26 unterhalb des Caps, erfolgt ein Barausgleich auf Schlusskursbasis.

Discount-Strategie mit 17,7 Prozent Puffer (März)

Beim Discounter der DZ Bank mit der ISIN DE000DN0NF67 errechnet sich aus der Differenz zwischen Cap bei 4,50 Euro und dem Preis von 4,05 Euro eine Rendite von 0,45 Euro oder 24,4 Prozent p.a., wenn die Aktie am 19.3.27 auf oder über Cap notiert. Andernfalls erfolgt eine Aktienlieferung.

Einkommensstrategie mit 21,8 Prozent Kupon (Juni)

Die Aktienanleihe der DZ Bank (DE000DN1BWU7) zahlt einen festen Zinssatz von 21,8 Prozent p.a. Durch den Preis unter pari steigt die effektive Rendite auf 27,2 Prozent p.a., sofern die Aktie am 18.6.27 zumindest auf Höhe des Basispreises von 5 Euro schließt, andernfalls erhalten Anleger die Lieferung von 200 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 5 Euro).

ZertifikateReport-Fazit: Die Chance von SGL: ein erfolgreicher Umbau zu profitablerem Wachstum durch Kostensenkungen und die Erschließung von Zukunftsmärkten. Analysten sehen langfristiges Potenzial und mehr Planbarkeit, aber auch Nachfragerisiken und kurzfristigen Preisdruck. Die Zertifikate ermöglichen die defensive Positionierung mit Puffer und stattlichen Renditen schon bei einer Seitwärtsbewegung.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von SGL Carbon Aktien oder von Anlageprodukten auf SGL Carbon Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de