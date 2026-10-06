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    Mehr Chips für KI

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    AMDs Mega-Offensive: Wird Nvidia jetzt ernsthaft herausgefordert?

    AMD will die Chipproduktion 2027 deutlich steigern. Konzernchefin Lisa Su sieht eine anhaltend hohe KI-Nachfrage und sucht dafür zusätzliche Kapazitäten.

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    Mehr Chips für KI - AMDs Mega-Offensive: Wird Nvidia jetzt ernsthaft herausgefordert?
    Foto: Ralf Hirschberger - dpa-Zentralbild/dpa

    Der KI-Boom treibt AMD zu einer massiven Ausweitung seiner Chipversorgung. Konzernchefin Lisa Su kündigte am Dienstag in Taipeh an, dass der US-Halbleiterkonzern seine Liefermengen 2027 deutlich steigern will, wie Reuters berichtet. AMD versucht damit, die stark wachsende Nachfrage nach Prozessoren für Künstliche Intelligenz zu bedienen.

    "Im Laufe des Jahres 2026 ist es uns gelungen, unser Angebot zu steigern, und im Jahr 2027 werden wir unser Angebot erheblich ausweiten", sagte Su. AMD gilt als engster Konkurrent von Nvidia im Geschäft mit Grafikprozessoren für KI-Anwendungen. Die Marktkapitalisierung von AMD hat im Zuge der KI-Rallye zuletzt die Marke von 1 Billion US-Dollar überschritten.

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    Su sucht zusätzliche Kapazitäten

    Ein Ziel von Sus Reise nach Taiwan ist es, die Lieferkette auf das erwartete Wachstum vorzubereiten. Sie traf bereits Vertreter von Foxconn und will sich auch mit dem Auftragsfertiger TSMC austauschen. Beide Unternehmen sind wichtige Partner von AMD.

    Auch bei Speicherchips bemüht sich AMD um zusätzliche Versorgung. Su reist dafür weiter nach Südkorea, wo mit Samsung und SK Hynix zwei der weltweit größten Speicherhersteller sitzen.

    Auf die Frage, ob TSMC mit AMD über ein mögliches Investment in Texas gesprochen habe, ging Su nicht direkt ein. Sie machte jedoch deutlich, dass AMD zusätzliche Fertigungskapazitäten benötigt. "In den nächsten Jahren wird die Nachfrage sehr, sehr hoch sein", sagte sie. Deshalb brauche AMD mehr Kapazitäten für moderne Wafer. Das Unternehmen plane inzwischen drei bis fünf Jahre im Voraus.

     

    Lisa Su warnt zugleich vor KI-Risiken

    Neben dem Ausbau der Produktion sprach Su auch über die Chancen und Risiken Künstlicher Intelligenz. KI könne "unglaublich gut für die Welt" sein. Gleichzeitig müssten Unternehmen die Risiken im Blick behalten und bei der Sicherheit von KI-Systemen zusammenarbeiten.

    Eine wichtige Rolle spielt dabei laut Su die Zusammenarbeit führender Technologieunternehmen. Als wichtigen Schritt bezeichnete sie das Treffen von US-Präsident Donald Trump mit mehreren Branchenchefs in der vergangenen Woche. Die Teilnehmer verständigten sich unter anderem darauf, "unabhängige Wirtschaftsprüfer" einzusetzen. Diese sollen kontrollieren, ob KI-Systeme tatsächlich so funktionieren, wie ihre Entwickler sie vorgesehen haben.

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    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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