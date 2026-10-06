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    Seitwärtsstrategien

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    Micron mit Rekordergebnis – Seitwärtsstrategien

    Der KI-Boom treibt Microns Speicherchipgeschäft auf Rekordniveau. Quanto-Discount- und Bonus-Zertifikate ermöglichen hohe Renditechancen bei zugleich komfortablen Sicherheitspuffern.

    Micron Technologies (US5951121038) profitiert weiter vom Ausbau der KI-Rechenzentren. In Q4-2026 steigerte der US-Speicherchiphersteller den Umsatz um 379 Prozent auf 54,2 Mrd. US-Dollar. Das operative Ergebnis kletterte auf 43,8 Mrd. US-Dollar. Die operative Marge erreichte 80,7 Prozent, nach 32,3 Prozent im Vorjahr. Der Gewinn je Aktie sprang von 2,83 auf 32,87 Dollar. Besonders stark lief das Geschäft mit Rechenzentren: Die Sparte erzielte 18 Mrd. US-Dollar Umsatz und eine Bruttomarge von 90 Prozent. Auch der Ausblick liegt über den Markterwartungen. Für Q1-2027 stellt Micron 61,5 Mrd. US-Dollar Umsatz, +/- 1,5 Mrd. US-Dollar, in Aussicht. Analysten hatten im Schnitt 57 Mrd. US-Dollar erwartet. Für den Großteil der Hochbandbreitenspeicher-Produktion (HBM) 2027 sind bereits Vereinbarungen geschlossen; die Investitionen in zusätzliche Kapazitäten sollen erhöht werden. 

    Wechselkursgesicherte Discount-Strategie mit 12,6 Prozent Puffer (Dezember)  

    Das Quanto-Discount-Zertifikat der SG (DE000FE6C6D8) mit dem Cap bei 1.000 US-Dollar zum Preis von 939 Euro bringt 61 Euro oder 27,3 Prozent p.a. ein, sofern die Aktie am 18.12.26 mindestens auf Höhe des Caps schließt. Barausgleich in allen Szenarien. 

    Wechselkursgesicherte Discount-Strategie mit 21,7 Prozent Puffer (März)  

    Der Quanto-Discounter von SG mit der ISIN DE000FE5ETE1 kostet 822,25 Euro und erwirtschaftet 77,75 Euro oder 19,1 Prozent Rendite p.a., wenn die Aktie am 19.3.27 mindestens auf Höhe des Caps von 900 US-Dollar kostet. Barausgleich in allen Szenarien.

    Bonus-Strategie mit 34,8 Prozent Puffer (März) 

    Wie ein Discount-Zertifikat mit Barriere funktioniert das Capped-Bonus-Zertifikat der BNP Paribas mit der ISIN DE000PM4DTA2: Es zahlt den Bonus- und Höchstbetrag von 1.000 US-Dollar in Euro, sofern die Barriere bei 700 US-Dollar bis zum 19.3.27 niemals verletzt wird. Beim aktuellen Preis von 817,75 Euro sind bei konstanten Wechselkursen ca. 70,50 Euro oder 20 Prozent p.a. drin. Attraktives Pricing: Das Produkt ist 14,3 Prozent günstiger als die Aktie (Abgeld). Barausgleich in allen Szenarien. 

    ZertifikateReport-Fazit: Rekordgewinne und ein starker Ausblick belegen Wachstumschancen, langfristige HBM-Verträge stützen die Nachfrage. Risiken liegen in hohen Investitionen, Verzögerungen beim Kapazitätsausbau und einer Abkühlung der KI-Ausgaben. Wer prognostiziert, dass sich die Aktie zumindest seitwärts entwickelt, findet bei Zertifikaten sehr attraktive Konditionen bei komfortablen Sicherheitspuffern. 

    Autor: Thorsten Welgen

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von SGL Carbon Aktien oder von Anlageprodukten auf SGL Carbon Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

    Quelle: zertifikatereport.de






    Autor
    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
    Seitwärtsstrategien Micron mit Rekordergebnis – Seitwärtsstrategien Rekordgewinne, hohe Margen und langfristige HBM-Verträge sprechen für Micron, während hohe Investitionen und eine mögliche Abkühlung der KI-Ausgaben Risiken bergen. Zertifikate bieten attraktive Seitwärtsrenditen mit komfortablen Puffern.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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