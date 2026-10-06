HENSOLDT Aktie fällt am 06.10.2026 um -3,83 % – Gründe, Kursentwicklung und Ausblick

Bei HENSOLDT geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -3,83 % nach und notiert bei 80,92€. Der Kursrückgang der HENSOLDT Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,33 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,83 % im Minus. Droht ein weiterer Kursrückgang oder erholt sich das Papier bald?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die HENSOLDT Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +7,66 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um +7,07 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,12 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in HENSOLDT eine positive Entwicklung von +10,43 % erlebt.

Während HENSOLDT deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,04 %. Damit gehört HENSOLDT heute zu den auffälligeren Werten.

HENSOLDT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,07 % 1 Monat +1,12 % 3 Monate +7,66 % 1 Jahr -29,35 %

? wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 06.10.2026, 10:30 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um HENSOLDTs jüngste Erholung und relative Stärke im schwachen Rüstungssektor. Diskutiert wird, ob die Konsolidierung endet oder Gewinnmitnahmen folgen. Für einen Ausbruch aus der Spanne von 70–85 Euro werden überzeugende Zahlen gefordert. BofAs Kaufempfehlung mit Kursziel 94 Euro steht einer Verkaufsempfehlung gegenüber. Als Wachstumstreiber gelten Radar, Sensorik, Vernetzung, Ukraine-Verträge und ein Auftragsbestand von über 10 Milliarden Euro.

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,45 Mrd.EUR € wert.

Merz' Kiew-Besuch brachte Rüstungsvereinbarungen über EUR 6,6 Mrd., doch der Hensoldt-Aspekt erscheint deutlich weniger spektakulär, als die Schlagzeile vermuten lässt. Hensoldt hat ein Memorandum of Understanding (MoU) über weitere großvolumige Radarlieferungen unterzeichnet, ohne Angaben zu Wert, Volumen oder Zeitplan.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Bei der Hensoldt Aktie ist ein wichtiges Kaufsignal gefallen. Nach einem noch misslungenem Anlauf am Freitag gelang dem Rüstungselektronikkonzern zum Wochenstart der klare Sprung über die 200-Tage-Linie. Der Kurs stieg am Montag um 3,24 Euro oder …

Lohnt sich ein Investment in die HENSOLDT Aktie?

Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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