Radiant Uranium schließt Transaktion für die Liegenschaft Cross Lake ab

Vancouver, BC, Kanada / 6. Oktober 2026 / IRW-Press / Radiant Uranium Corp. (das „Unternehmen“ oder „Radiant Uranium“) (CSE: RUC, OTCQB: RUCCF, FWB: V0O0) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 22. September 2026 hinsichtlich der Option (die „Option“) auf den Erwerb der 2.048 Hektar großen Uranliegenschaft Cross Lake, die südwestlich der Mine Key Lake im Athabasca-Becken in Saskatchewan, Kanada, liegt, von Bromell Mining LLP (der „Verkäufer“) heute gemäß der Option 4.000.000 Stammaktien (die „Gegenleistungsaktien“) an den Verkäufer ausgegeben und 20.000 $ an diesen gezahlt hat.

Die Gegenleistungsaktien unterliegen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen bis zum 7. Februar 2027 Veräußerungsbeschränkungen.

Die Uranmineralisierung auf Cross Lake steht in Zusammenhang mit pegmatitischem, granathaltigem Gneis entlang eines 2,4 km langen, nach Nordosten verlaufenden strukturellen Lineaments, wobei mineralisierte Zonen bei den Uranvorkommen Narrows, Portage und Cross identifiziert wurden. Historische Arbeiten in der Narrows-Zone haben eine Mineralisierung mit einer tatsächlichen Mächtigkeit von etwa 11 bis 15,8 Metern abgegrenzt, wobei die Zone durch Bohrungen bis in eine Tiefe von etwa 75 Metern untersucht wurde. Diese Arbeiten führten 1979 zu einer historischen Schätzung von 371.038 Pfund U3O8 mit einem Durchschnittsgehalt von 1,2435 Pfund pro Tonne bis in eine Tiefe von 75 Metern.

Clive Massey, CEO, President und Direktor von Radiant Uranium, kommentierte: „Das Uranprojekt Cross Lake stellt einen bedeutenden Fortschritt für unser Portfolio dar. Das Projekt weist derzeit eine historische Schätzung von 371.038 Pfund U₃O₈ auf und ist in der Tiefe offen.“ Herr Massey fügte hinzu: „Das Unternehmen ist weiterhin bestrebt, seine Projekte verantwortungsbewusst voranzutreiben, wobei der Schwerpunkt auf Umweltschutz, einer starken Einbindung der lokalen Bevölkerung – einschließlich Partnerschaften mit indigenen Gruppen – und nachhaltigen Entwicklungspraktiken liegt.“

Die historische Schätzung für Cross Lake wurde in dem Bericht „Bralorne Resources Limited, 1979 Winter Drilling of the Narrows Zone ML 5255 (Formerly CBS 1074), Foster River Area, Saskatchewan“ von Rene Bissonnette vom 12. Mai 1979 veröffentlicht. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Schätzung für die Leser relevant ist, da sie auf das Potenzial der Liegenschaft Cross Lake hinweist. Der Verfasser der historischen Schätzung merkte an, dass die Bohrungen zwar nicht detailliert genug waren, um die Struktur nachzuweisen oder nachgewiesene Reserven einzuschätzen, mögliche Reserven auf der Grundlage der Gehalte und Mächtigkeiten der mineralisierten Durchschneidungen aus den Bohrlöchern sowie der interpretierten Struktur jedoch konservativ geschätzt wurden. Jeder Bohrabschnitt ist mit einem Buchstaben gekennzeichnet, wobei für die besseren Durchschneidungen ein Block dargestellt ist. Die Abmessungen jedes Blocks basieren auf den folgenden Parametern: 1) tatsächliche Mächtigkeit der mineralisierten Zone (Breite): Kernlänge des mineralisierten Abschnitts, korrigiert um die Neigung der Schicht und die Neigung des Bohrlochs; 2) Länge der mineralisierten Zone (Länge): die Hälfte des Abstands zwischen den einzelnen mineralisierten Abschnitten auf dem 50-Meter-Plan sowie 5 Meter über den letzten signifikanten mineralisierten Abschnitt in der Zone hinaus. Da sich das untere Ende des tiefsten Abschnitts der am stärksten mineralisierten Zone in Bohrloch 41-3 in einer vertikalen Tiefe von 71 m befindet, erscheinen 330.000 Tonnen, entsprechend einer vertikalen Tiefe von 75 m, plausibel. Die historische Schätzung wäre mit einer vermuteten Mineralressource vergleichbar, wurde jedoch vor Einführung der heutigen Mineralressourcenklassifizierungen erstellt. Dem Unternehmen ist keine aktuellere historische Schätzung bekannt, obwohl ein kleines Bohrprogramm von Uracan Resources Ltd. im Jahr 2008 das Vorhandensein von Uran im Bereich der historischen Schätzung bestätigte. Um die historische Schätzung in eine aktuelle Mineralressource umzuwandeln, wären Zwillingsbohrungen zu einer Reihe bestehender Bohrlöcher sowie Infill-Bohrungen erforderlich.