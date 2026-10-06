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    Reaktor statt Diesel

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    Nuklearer Autotransporter: Hyundai prüft spektakulären USA-Plan

    Hyundai Glovis prüft mit Liberty Global Logistics nuklear angetriebene Autotransporter zwischen Südkorea und den USA – ein konkreter Schritt Richtung Atomfrachter.

    Für Sie zusammengefasst
    Reaktor statt Diesel - Nuklearer Autotransporter: Hyundai prüft spektakulären USA-Plan
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Hyundai Glovis, Logistik- und Transportkonzern der Hyundai Motor Group, treibt seine Pläne für nuklear angetriebene Frachtschiffe voran. Der südkoreanische Logistikkonzern hat mit dem US-Unternehmen Liberty Global Logistics (LGL) eine Absichtserklärung unterzeichnet, um den kommerziellen Einsatz von mit kleinen modularen Reaktoren betriebenen Autotransportern zwischen Südkorea und den USA zu prüfen. Dabei geht es längst nicht mehr nur um eine theoretische Idee. Bereits im Juni erhielt Hyundai Glovis gemeinsam mit HD Hyundai Heavy Industries, HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering, G-Marine Service und dem Korea Atomic Energy Research Institute von Lloyd’s Register eine grundsätzliche Genehmigung für das Konzept eines nuklear angetriebenen Pure Car and Truck Carrier (PCTC).

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    Zum Einsatz kommen könnte ein sogenannter Molten-Salt-Reaktor. Bei dem Konzept wurden unter anderem die Platzierung und Abschirmung des Reaktors, die Stabilität des Schiffes, die Energieversorgung sowie mögliche Auswirkungen auf die Fahrzeugkapazität untersucht. Die jetzt vereinbarte Zusammenarbeit soll vor allem klären, ob aus dem technischen Konzept ein tatsächlich einsetzbares Schiff werden kann. Hyundai Glovis untersucht dafür Hafenbedingungen, Vorschriften und operative Anforderungen in Südkorea. LGL übernimmt die entsprechende Prüfung auf US-Seite. Auch Flaggenstaat, Klassifizierung, Bau und Vermarktung sollen analysiert werden.

    Der Reiz der Technik ist erheblich: Reaktorbetriebene Schiffe könnten über lange Zeiträume ohne Nachfüllen von Treibstoff fahren und im Betrieb nahezu ohne CO₂-Emissionen auskommen. Da große Treibstofftanks und Teile der Abgastechnik entfallen könnten, wäre zudem mehr Platz für Ladung möglich. Für Anleger bleibt das Projekt allerdings vorerst eine langfristige Wette. Ein konkreter Baubeginn oder Termin für den kommerziellen Einsatz wurde nicht genannt. Die Vereinbarung zeigt jedoch, dass Hyundai Glovis die Atomtechnologie inzwischen nicht mehr nur technisch, sondern erstmals konkret für eine internationale Handelsroute prüft.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Hyundai Motor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +75,34 % und einem Kurs von 156,1USD auf Nasdaq OTC (19. September 2025, 14:00 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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