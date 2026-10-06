Kursgewinne - Deutliche Entspannung in Frankreich

FRANKFURT (dpa-AFX) - Angesichts einer Entspannung an den europäischen Anleihemärkten haben die Kurse deutscher Staatsanleihen am Dienstag etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Vormittag um 0,19 Prozent auf 121,22 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf 3,44 Prozent. Am Montag vergangener Woche getrieben von Inflationssorgen bis auf 3,653 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit 2009 gestiegen.

Auch in den anderen Ländern der Eurozone gingen die Renditen zurück. Besonders deutlich war die Entspannung in Frankreich. Die französische Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen, Vorsitzende des "Rassemblement National", schlug in einem Haushaltsplan vor, das Staatsdefizit bis 2032 unter drei Prozent des Bruttoinlandsproduktes zu senken. Sie gilt derzeit als Favoritin für die Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr. Dies sorgte für etwas Beruhigung am Anleihemarkt.