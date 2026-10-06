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    Deutsche Anleihen

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    Kursgewinne - Deutliche Entspannung in Frankreich

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Staatsanleihen legten am Dienstag zu
    • Le Pens Plan beruhigte Frankreichs Anleihemarkt
    • Schwache Industriedaten bewegten den Markt kaum
    Deutsche Anleihen - Kursgewinne - Deutliche Entspannung in Frankreich
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Angesichts einer Entspannung an den europäischen Anleihemärkten haben die Kurse deutscher Staatsanleihen am Dienstag etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Vormittag um 0,19 Prozent auf 121,22 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf 3,44 Prozent. Am Montag vergangener Woche getrieben von Inflationssorgen bis auf 3,653 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit 2009 gestiegen.

    Auch in den anderen Ländern der Eurozone gingen die Renditen zurück. Besonders deutlich war die Entspannung in Frankreich. Die französische Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen, Vorsitzende des "Rassemblement National", schlug in einem Haushaltsplan vor, das Staatsdefizit bis 2032 unter drei Prozent des Bruttoinlandsproduktes zu senken. Sie gilt derzeit als Favoritin für die Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr. Dies sorgte für etwas Beruhigung am Anleihemarkt.

    Die wachsenden Staatschulden und die politische Unsicherheit hatten in Frankreich zuletzt die Renditen stark steigen lassen. Am vergangenen Freitag war die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen bis auf fast 5 Prozent gestiegen. Am Dienstag fiel sie auf 4,75 Prozent zurück.

    Schwache Industriedaten aus Deutschland bewegten den Anleihemarkt kaum. Der Auftragseingang in der deutschen Industrie brach im August überraschend deutlich ein. Der zweistellige Rückgang im Monatsvergleich geht allerdings auf den Einbruch bei Großaufträgen unter anderem im Verteidigungsbereich zurück.

    Die Daten aus dem August ändern daher nach Einschätzung des Union-Investment-Experten Michael Herzum wenig am Gesamtbild für den Sektor: "Die Auftragslage der deutschen Industrie hat sich seit Herbst 2025 deutlich verbessert."/jsl/mis





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