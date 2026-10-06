Blackstone macht Kasse: Informa schnappt sich Clarion für Milliarden

Der britische Messe- und Informationskonzern Informa stellt sich mit einem milliardenschweren Zukauf neu auf. Für 2,24 Milliarden britische Pfund übernimmt das Unternehmen den Veranstalter Clarion Events von Finanzinvestor Blackstone. Gleichzeitig soll die traditionsreiche Wissenschaftssparte Taylor & Francis vom Konzern getrennt werden. Mit Clarion kauft sich Informa mehr als 100 zusätzliche B2B-Veranstaltungsmarken ins Haus. Dazu zählen prominente Namen wie die Elektronikmesse IFA Berlin, die Rüstungs- und Sicherheitsmesse DSEI, die Glücksspielmesse ICE in Barcelona sowie die US-Energiemesse Distributech. Damit baut Informa seine Position als einer der weltweit größten Betreiber von Fachmessen und Geschäftskonferenzen deutlich aus.

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Der Kaufpreis entspricht dem 11,1-Fachen des für 2027 erwarteten EBITDA von Clarion. Informa rechnet allerdings mit jährlichen Kostensynergien von mehr als 50 Millionen Pfund sowie zusätzlichen Erträgen aus der gemeinsamen Vermarktung. Unter Einbeziehung dieser Effekte sinkt der Bewertungsmultiplikator nach Angaben des Unternehmens auf rund das Achtfache des EBITDA. Finanziert wird die Übernahme teilweise über eine Kapitalerhöhung von rund 940 Millionen Pfund. Diese entspricht etwa neun Prozent des bislang ausgegebenen Aktienkapitals. Zusätzlich greift Informa auf eine spezielle Akquisitionsfinanzierung zurück und setzt sein laufendes Aktienrückkaufprogramm vorerst aus. Der Verschuldungsgrad soll Ende 2026 dennoch unter dem Dreifachen des EBITDA bleiben und bis Ende 2027 auf weniger als das 2,5-Fache sinken.

Für Aktionäre entscheidend: Informa erwartet bereits 2027 einen Anstieg des bereinigten verwässerten Gewinns je Aktie im mittleren einstelligen Prozentbereich. Innerhalb von drei Jahren soll die Nachsteuerrendite auf das eingesetzte Kapital mehr als zehn Prozent erreichen. Der Abschluss des Deals ist für das vierte Quartal vorgesehen. Parallel beginnt Informa mit der Abspaltung von Taylor & Francis. Die Wissenschaftssparte kommt inzwischen auf einen Jahresumsatz von rund einer Milliarde US-Dollar und veröffentlicht über 170.000 wissenschaftliche Artikel pro Jahr. Welche Form die Trennung konkret annehmen soll, ist noch offen. Ergebnisse der strategischen Prüfung will der Konzern im März 2027 vorlegen.

Damit setzt Informa klar auf Wachstum im Veranstaltungsmarkt. Nach Abschluss der Übernahme sollen die jährlichen Konzernerlöse die Marke von sechs Milliarden US-Dollar übersteigen. Für das vergrößerte Eventgeschäft erwartet das Management ein organisches Umsatzwachstum von mehr als sieben Prozent.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Blackstone Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 99,50EUR auf Tradegate (06. Oktober 2026, 12:36 Uhr) gehandelt.

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