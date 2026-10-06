Trump erlaubt plötzlich, was auf US-Straßen sonst verboten ist

Diesel kostet in den USA so viel wie nie. Donald Trump greift deshalb zu einer ungewöhnlichen Ausnahme – doch ein Analyst warnt, dass sie das eigentliche Problem kaum löst.

US-Präsident Donald Trump greift angesichts rekordhoher Dieselpreise zu einer ungewöhnlichen Notmaßnahme: Gefärbter Diesel, der normalerweise nur in Landwirtschaft und Offroad-Bereich steuerbegünstigt eingesetzt werden darf, soll vorübergehend auch auf öffentlichen Straßen genutzt werden können. Die entsprechende Durchführungsverordnung unterzeichnete Trump am Montag in Nebraska. Der landesweite Dieselpreis war im September erstmals über 6 US-Dollar je Gallone gestiegen und hatte zeitweise rund 6,50 US-Dollar erreicht – weniger als einen Monat vor den Zwischenwahlen am 3. November. Wie Reuters berichtet, stehen die hohen Kraftstoffkosten inzwischen auch politisch unter besonderer Beobachtung. Die Maßnahme soll vor allem Lkw-Fahrer und Landwirte entlasten. Der rot gefärbte Diesel ist normalerweise von einer Bundessteuer von 24,4 Cent je Gallone befreit. Das Weiße Haus rechnet bei einem durchschnittlichen Lkw-Fahrer mit Einsparungen von mehr als 100 US-Dollar pro Tankfüllung. Ganz so einfach ist die Entlastung allerdings nicht: Die Regierung setzt die Erhebung der Bundessteuer bis Ende 2026 zunächst nur aus und prüft erst, ob die aufgeschobene Steuer später vollständig erlassen werden kann. Zudem gelten in vielen Bundesstaaten weiterhin eigene Beschränkungen.