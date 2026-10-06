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    Diesel so teuer wie nie

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    Trump erlaubt plötzlich, was auf US-Straßen sonst verboten ist

    Diesel kostet in den USA so viel wie nie. Donald Trump greift deshalb zu einer ungewöhnlichen Ausnahme – doch ein Analyst warnt, dass sie das eigentliche Problem kaum löst.

    Für Sie zusammengefasst
    Diesel so teuer wie nie - Trump erlaubt plötzlich, was auf US-Straßen sonst verboten ist
    Foto: Graeme Sloan - Sipa USA

    US-Präsident Donald Trump greift angesichts rekordhoher Dieselpreise zu einer ungewöhnlichen Notmaßnahme: Gefärbter Diesel, der normalerweise nur in Landwirtschaft und Offroad-Bereich steuerbegünstigt eingesetzt werden darf, soll vorübergehend auch auf öffentlichen Straßen genutzt werden können. Die entsprechende Durchführungsverordnung unterzeichnete Trump am Montag in Nebraska. Der landesweite Dieselpreis war im September erstmals über 6 US-Dollar je Gallone gestiegen und hatte zeitweise rund 6,50 US-Dollar erreicht – weniger als einen Monat vor den Zwischenwahlen am 3. November. Wie Reuters berichtet, stehen die hohen Kraftstoffkosten inzwischen auch politisch unter besonderer Beobachtung.

    Die Maßnahme soll vor allem Lkw-Fahrer und Landwirte entlasten. Der rot gefärbte Diesel ist normalerweise von einer Bundessteuer von 24,4 Cent je Gallone befreit. Das Weiße Haus rechnet bei einem durchschnittlichen Lkw-Fahrer mit Einsparungen von mehr als 100 US-Dollar pro Tankfüllung. Ganz so einfach ist die Entlastung allerdings nicht: Die Regierung setzt die Erhebung der Bundessteuer bis Ende 2026 zunächst nur aus und prüft erst, ob die aufgeschobene Steuer später vollständig erlassen werden kann. Zudem gelten in vielen Bundesstaaten weiterhin eigene Beschränkungen.

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    Der Zeitpunkt ist heikel. Laut einer Reuters/Ipsos-Umfrage liegt Trumps Zustimmungsrate bei einem Rekordtief von 32 Prozent, während hohe Lebenshaltungskosten zu den größten Sorgen der Amerikaner zählen. Diesel verteuert dabei direkt den Gütertransport. Reuters nennt den Krieg gegen den Iran sowie Angriffe auf Raffinerien im Nahen Osten und in Russland als wichtige Treiber des Preisanstiegs.

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    An der Börse reagierten erste Energie- und Kraftstoffwerte positiv. Aktien von Valero Energy und Marathon Petroleum legten im Nachtgeschäft leicht zu, während Sunoco um mehr als 3 Prozent und Phillips 66 um mehr als 1 Prozent stiegen.

    Ob Trumps Eingriff die Dieselpreise nachhaltig drückt, bleibt dennoch fraglich. Analyst Patrick De Haan erklärte laut Stocktwits, die Verordnung klinge "groß, aber die meisten Autofahrer werden nicht davon profitieren werden". Entscheidend sei, dass sie das Angebot "nicht um eine einzige Gallone" erhöhe. Parallel wollen die G7-Staaten 100 Millionen Barrel Diesel und Rohöl aus ihren Notreserven freigeben. Damit wird deutlich: Die Politik versucht, den Preisschock abzufedern, doch das eigentliche Problem liegt weiterhin in knappen Raffineriekapazitäten, gestörten Lieferwegen und niedrigen Lagerbeständen. 

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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