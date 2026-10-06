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    AKTIE IM FOKUS

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    Aussagen zum 3. Quartal treiben Gea Group auf weiteren Rekord

    Für Sie zusammengefasst
    • Gea-Aktie steigt nach Aussagen auf neues Rekordhoch
    • Analyst sieht starke Aufträge im dritten Quartal
    • Mehrere Banken heben Kursziele auf bis zu 79 Euro
    AKTIE IM FOKUS - Aussagen zum 3. Quartal treiben Gea Group auf weiteren Rekord
    Foto: Karl F. Schöfmann - picture alliance / imageBROKER

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aussagen der Gea Group vom Vortag haben den Papieren am Dienstag zu einem weiteren Rekordhoch verholfen. In der Spitze legten sie um eineinhalb Prozent auf 68,50 Euro zu. Am Vortag waren sie in der Spitze bis auf 68,15 Euro geklettert.

    Die Indikationen des Anlagenherstellers vor den anstehenden Quartalszahlen liefen auf ein drittes Jahresviertel mit erneut starken Aufträgen hinaus, schrieb Jens-Peter Rieck von MWB Research. Im Schlussquartal könne der Auftragseingang "optisch" schwächer erscheinen nach einem exzeptionell guten Vorjahresquartal. Sollte der Aktienkurs daraufhin fallen, rät der Analyst zu Käufen. Er bestätigte sein Kursziel von 76 Euro und damit seine "Buy"-Einstufung.

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    Die Analysten von Oddo BHF hoben ihr Kursziel auf 77 Euro an, die von Barclays auf 79 Euro und die der LBBW auf 76 Euro. Alle drei stufen die Papiere des Anlagenbauers positiv ein. Die Experten von JPMorgan hoben ihr Ziel auf 68 Euro an, sehen damit aber kein Potenzial mehr und blieben bei ihrer neutralen Haltung./bek/mis


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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GEA Group Aktie

    Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 68,25 auf Tradegate (06. Oktober 2026, 10:57 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GEA Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    GEA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 69,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der GEA Group Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 78,00EUR was eine Bandbreite von -6,84 %/+13,54 % bedeutet.





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