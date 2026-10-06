BERNSTEIN RESEARCH stuft PHILIPS NV auf 'Neutral'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Philips auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 23,40 Euro belassen. Vor den Zahlen zum dritten Quartal aktualisierte Analystin Susannah Ludwig in einer am Dienstag vorliegenden Studie ihr Bewertungsmodell für den Medizintechnikhersteller. Sie berücksichtigt damit nun die Wechselkursveränderungen sowie die jüngsten Managementkommentare./ck/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 05:15 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 05:15 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 05:15 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 05:15 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,83 % und einem Kurs von 21,74EUR auf Tradegate (06. Oktober 2026, 10:55 Uhr) gehandelt.
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