JPMORGAN stuft Unilever PLC auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Unilever auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5700 Pence belassen. Obendrein steht die Aktie des Lebensmittelherstellers auf der "Analyst Focus List" der US-Bank und erhielt im September, in einem Ausblick auf die anstehenden Quartalszahlen, zudem den Status "Positive Catalyst Watch". Sie rechne für das dritte Quartal mit einem Mengenwachstum von 2,9 Prozent und liege damit über dem Bloomberg-Konsens von 2,4 Prozent, schrieb Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem dürfte die Preisgestaltung zu einem wesentlichen Wachstumstreiber geworden sein. Das flächenbereinigtes Wachstum sieht die Analystin daher bei 5 Prozent./ck/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 22:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 22:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 53,53EUR auf Tradegate (06. Oktober 2026, 11:11 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 57
Kursziel alt: 57
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 57
Kursziel alt: 57
Währung: GBP
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