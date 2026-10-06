Shell setzt auf Venezuelas Gas: Diese Felder könnten den LNG-Boom befeuern

Shell will seine Rückkehr nach Venezuela vor allem über das Gasgeschäft vorantreiben, wie Reuters berichtet. Konzernchef Wael Sawan sieht den Wettbewerbsvorteil des britischen Energieriesen weniger bei Venezuelas riesigen Schwerölvorkommen als bei den bislang kaum erschlossenen Offshore-Gasfeldern. Der Grund liegt direkt vor Venezuelas Küste. Shell verfügt auf der anderen Seite der Seegrenze in Trinidad und Tobago bereits über umfangreiche Gas- und LNG-Infrastruktur. Der Konzern hält 45 Prozent an Atlantic LNG, einer der wichtigsten LNG-Anlagen der Region. Venezolanisches Gas könnte damit vergleichsweise schnell über bestehende Anlagen verflüssigt und auf den Weltmarkt gebracht werden. Atlantic LNG verfügt über eine Kapazität von rund zwölf Millionen Tonnen jährlich, litt zuletzt allerdings unter mangelnder Gasversorgung.

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Ein Schlüsselprojekt ist Loran. Venezuela unterzeichnete im Juni fünf Vereinbarungen mit Shell, darunter eine Lizenz für die erste Entwicklungsphase des Offshore-Feldes. Loran verfügt insgesamt über geschätzte 7,3 Billionen Kubikfuß Gas und erstreckt sich über die Seegrenze zu Trinidad und Tobago. Sechs der sieben Lagerstätten sind grenzüberschreitend. Für Shell ist das besonders attraktiv, weil der Konzern auf der trinidadischen Seite bereits das Manatee-Feld entwickelt. Loran und Manatee bilden geologisch dasselbe Gasvorkommen. Manatee soll 2027 die Produktion aufnehmen und am Höhepunkt rund 604 Millionen Kubikfuß Gas pro Tag liefern. Ein Teil davon soll Atlantic LNG versorgen.

Shell betrachtet die erste Loran-Phase als Chance von rund 1,7 Billionen Kubikfuß Gas. Konzernchef Sawan erklärte bereits im Sommer, dass die Entwicklung vergleichsweise schnell vorankommen könnte, weil Shell auf Infrastruktur zurückgreifen kann, die ohnehin für Manatee entsteht. Hinzu kommt das ebenfalls vor Venezuela gelegene Dragon-Feld. Es enthält mehr als vier Billionen Kubikfuß Gas. Shell will das Gas ebenfalls nach Trinidad transportieren und dort über bestehende LNG-Anlagen vermarkten. Für Dragon soll bei planmäßigem Verlauf 2027 eine endgültige Investitionsentscheidung fallen.

Ganz vom Ölgeschäft verabschieden will sich Shell in Venezuela dennoch nicht. Zu den im Juni unterzeichneten Vereinbarungen gehören auch Projekte in Monagas im Osten des Landes sowie Maßnahmen zur Reduzierung des Gasabfackelns. Sawan machte nun jedoch deutlich, dass der Konzern weitere Chancen selektiv prüfen werde und dort investieren wolle, wo Shell über einen klaren operativen Vorteil verfügt. Für Anleger ergibt sich damit eine klare Strategie: Shell versucht nicht, mit anderen Ölkonzernen um die kapitalintensive Förderung des venezolanischen Schweröls zu konkurrieren. Stattdessen könnte der Konzern bislang unerschlossene Gasreserven mit seiner bestehenden LNG-Infrastruktur verbinden. Gelingt das, könnten Loran und Dragon langfristig zusätzliche Mengen für Shells ohnehin wachsendes LNG-Geschäft liefern.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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